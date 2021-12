Hemmingen

Die alte B 3 in Hemmingen-Westerfeld ist am Mittwoch und Donnerstag, 1. und 2. Dezember, nur einspurig befahrbar und zwar zwischen der Kreuzung Weetzener Landstraße und der Einfahrt der provisorischen Straßen an der Stadtbahn-Endhaltestelle in Hemmingen-Westerfeld.

Ursprünglich hatte dies die Infrastrukturgesellschaft (Infra) der Region Hannover bereits für Montag und Dienstag, 29. und 30. November, angekündigt. Doch Infra-Geschäftsführer Christian Weske teilte am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass die Arbeiten „aus logistischen Gründen kurzfristig“ um zwei Tage verschoben worden seien.

Ampel regelt Verkehr an Baustelle für Stadtbahn

Der Anlass für die Arbeiten: Es wird ein neues Baufeld angelegt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Die Gärtnerei Glende an der alten B 3 ist über Arnum erreichbar. Fußgänger und Radfahrer können wie bisher an der Baustelle vorbei gelangen.

Die Durchfahrt über die Baustelle des Stadtbahn-Endhaltepunktes soll Weske zufolge am 2. Dezember im Laufe des Tages wieder auf beiden Fahrspuren möglich sein. Die Stadtbahn soll erstmals im Dezember 2023 zwischen Hannover und Hemmingen verkehren.

Von Andreas Zimmer