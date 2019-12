Das können Sie am dritten Advent in Hemmingen unternehmen

Hemmingen

Viel los am dritten Adventswochenende in Hemmingen: Wer mag, kann zum Beispiel den größten Hemminger Weihnachtsmarkt oder eines der Konzerte besuchen. Eine Auswahl der Angebote:

Lust auf ein Konzert? Die Nikolaikirchengemeinde lädt zu einer musikalischen Reise durch den Advent ein. Der Kirchenchor singt am Freitag, 13. Dezember, ab 18 Uhr in der Nikolaikirche, Ostertorstraße 19, in Hiddestorf weihnachtliche Lieder. Der Eintritt ist frei. Der Auftritt gehört zur Aktion „Lebendiger Adventskalender“.

Zum Offenen Singen mit der Trinitatis-Kantorei lädt die Kirchengemeinde in Hemmingen-Westerfeld für Sonnabend, 14. Dezember, 16 Uhr, ein. In der Trinitatiskirche spielt auch die Harfenistin Ekaterina Schmidt Stücke von Pierné und Tedeschi. Der Eintritt ist frei.

Die Musikschule Hemmingen beschließt ihr Jahr wie immer mit einem Konzert in der Friedenskirche Arnum. Unterschiedliche Ensembles präsentieren weihnachtliche Lieder. Zudem dürfen sich die Besucher auf kurze Lesungen und gemeinsames Singen freuen. Das Konzert am Sonnabend, 14. Dezember, beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Jungen und Mädchen des Hemminger KGS-Chors wirken am Sonnabend, 14. Dezember, bei einer Kinder- und Familienaufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach mit. Zudem treten die Kinder- und Jugendchöre der Heinrich-Wilhelm-Olbers-Grundschule und der Auferstehungsgemeinde auf sowie das Orchester „la festa musicale“, ferner die Solisten Bogna Bernagiewciz (Sopran), Weronika Rabek (Alt), Aljoscha Lennert (Tenor) und Johannes Schwarz (Bass). Die Leitung und Moderation übernimmt Guido Mürmann, Musiklehrer an der KGS in Hemmingen-Westerfeld. Das einstündige Familienkonzert beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 12 Euro, Kinder 8 Euro und Familien 30 Euro. Die Gesamtaufführung beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 21 Euro. Schüler und Studenten zahlen 17 Euro. Hörplätze kosten 8 Euro. Beides findet in der Auferstehungskirche, Helmstedter Straße 59, in Hannover-Döhren statt.

Lust auf einen Weihmarktsmarkt?Bis zu 10.000 Besucher werden am Wochenende auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld erwartet. Der Weihnachtsmarkt ist am Sonnabend, 14. Dezember, von 15 bis 20 Uhr geöffnet und amSonntag, 15. Dezember, von 14 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gibt viel Programm, darunter Livemusik, der Auftritt eines Clowns, eine Murmellandschaft und eine Feuershow.

Lust auf einen Basar? Die Trinitatiskirchengemeinde öffnet ihr „Adventszimmer unterm Turm“: Am Sonnabend, 14. Dezember, von 15 bis 18.30 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 12 Uhr. Besucher können am Kirchdamm in Hemmingen-Westerfeld Selbstgemachtes kaufen, darunter Kekse und Gebasteltes. Die Einnahmen fließen an die Kirchengemeinde. Der Eintritt ist frei.

