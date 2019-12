Das können Sie am zweiten Adventswochenende in Hemmingen unternehmen

Hemmingen

Viel los am zweiten Adventswochenende in Hemmingen: Wer mag, kann zum Beispiel einen Weihnachtsmarkt oder ein Konzert besuchen. Eine Auswahl der Angebote:

Lust auf einen Weihnachtsmarkt? Dann nichts wie hin zum Camping- und Freizeitwohngelände Arnumer See. Der Markt am Osterbruchweg ist amSonnabend, 7. Dezember, ab 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltungstipps im Advent für Hemmingen

Lust auf Basar? Die Trinitatiskirchengemeinde öffnet ihr „Adventszimmer unterm Turm“: Am Sonnabend, 7. Dezember, von 16 bis 19 Uhr und einen Tag später von 11 bis 12 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Besucher können am Kirchdamm in Hemmingen-Westerfeld Selbstgemachtes kaufen, darunter Kekse und Gebasteltes. Die Einnahmen fließen an die Kirchengemeinde. Der Eintritt ist frei.

Lust auf Konzerte?Die Auswahl ist besonders groß. Eines haben alle gemeinsam: Der Eintritt ist frei. Ein Blockflötenkonzert mit dem Duo Magdalena Ellmer und Mirjam Al Naieb beginnt am Sonnabend, 7. Dezember, um 17 Uhr in der Trinitatiskirche in Hemmingen-Westerfeld. Anhand von Werken vom Mittelalter bis zur Moderne wollen die beiden Musikerinnen aus Hannover zeigen, wie vielseitig die Blockflöte sein kann. Sie spielen auf Barock- und Renaissance-Blockflöten, aber auch auf Gemshörnern.

Am Sonnabend wird der Gesangsverein Harklenbleck ein Adventskonzert geben. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Der Gesangverein Eintracht Harkenbleck lädt fürSonnabend, 7. Dezember, 18.30 Uhr, in die Kapelle in Harkenbleck ein. Kostenlose Eintrittskarten für das Adventskonzert können bei Franz Pohl, zu erreichen unter der Rufnummer (0 51 01) 26 86, sowie bei Hans-Detlef Möller, Telefon (0 51 01) 32 66, abgeholt werden.

Die Chorgemeinschaft Arnum gibt amSonntag, 8. Dezember, 15 Uhr, ein Adventskonzert in der Arnumer Friedenskirche an der Bockstraße.

„Mit dem Schlitten durch die Jahrhunderte“ lautet das Motto des Adventskonzertes des Feuerwehrmusikzuges Hiddestorf/Ohlendorfam Sonntag, 8. Dezember. Es beginnt um 17 Uhr in der Trinitatiskirche in Hemmingen-Westerfeld. Einlass ist um 16.15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf wird am Sonntag ein Konzert geben. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Von Andreas Zimmer