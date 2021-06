Gilt bald Tempo 50 auf der Ihmer Straße, der Ortsdurchfahrt in Hemmingen-Hiddestorf? Die Zahl der Kritiker steigt: Die SPD hat bereits mehr als 100 Unterschriften gegen die vom Land geplante Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung gesammelt.

Motorradfahrer halten in Hiddestorf an, um gegen die Aufhebung der Tempo-30-Zone an der Ihmer Straße zu unterschreiben. Quelle: privat