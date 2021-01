Hemmingen

Eine Liste mit 455 Unterschriften von Devesern für mehr Lärmschutz entlang der B-3-neu haben am Freitagmorgen die Deveser Eckhard Helmsen und Claus-Bernd Andrée an Bürgermeister Claus Schacht übergeben. Darin fordern die Bürger die Verwaltung auf, sich dafür einzusetzen, dass an der im November 2020 eröffneten Ortsumgehung beim Lärmschutz nachgebessert wird.

Helmsen vom Arbeitskreis Ortsentwicklung im Bürgerverein Devese hatte in seinem Umfeld ebenso schnell Unterschriften im Westen gesammelt wie der auf der Ostseite der Trasse wohnende Andrée. In Devese leben mehr als 1400 Einwohner. „Trotz der Verpackung mit einer Schleife ist dies weniger ein Geschenk als vielmehr eine dringende Aufforderung, dass hier etwas geschehen muss“, sagte Helmsen bei der Übergabe im Rathaus. Bei dem etwa einstündig Gespräch sagte Bürgermeister Schacht zu, die gesammelten Unterschriften an das Land weiterzuleiten, die für die B-3-neu zuständig sei.

Anzeige

Das sind die Unterschriften für mehr Lärmschutz für Devese. Quelle: Torsten Lippelt

Lärm an der B-3-neu: Bürger fordern Schutzwände

„Um hier etwas zu erreichen, benötigen Sie Geduld, Geld und Zeit“, sagte Schacht zu den Forderungen der Bürger nach höheren Erdwällen, Baumpflanzungen, Lärmschutzwänden und dauerhaft Tempo 70. Denn das Land verweise darauf, dass die im Vorfeld des Baus der Umgehung für jedes Haus errechneten Lärmschutzgrenzwerte eingehalten würden. Unabhängig vom Land könne man darüber nachdenken, so Schacht weiter, ob der Rat der Stadt die Erstellung eines externen Lärmschutzgutachtens beschließen soll.

Lesen Sie auch Bürgerverein Devese fordert Lärmschutz auf B-3-neu

Das Geld dafür, voraussichtlich eine fünfstellige Summe, müsste im Haushalt 2021 eingestellt werden, den der Rat coronabedingt verspätet im März dieses Jahres verabschiedet. Nach der Genehmigung durch die Region und einer entsprechenden Ausschreibung könnten die Arbeiten daran dann im Herbst 2021 beginnen. „Es sollten sich daraus konkrete Empfehlungen zur Verringerung des aktuellen Lärmpegels ergeben“, sagte Schacht.

Von Torsten Lippelt