Devese

Unfallflucht auf dem Parkplatz des Real-Supermarktes in Devese: Ein Unbekannter oder eine Unbekannte haben laut Polizei am Freitag beim Ein- oder Ausparken einen Honda Jazz beschädigt. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Das Auto stand in einer der Parkbuchten an der Alfred-Benz-Straße. Wer den Vorfall in der Zeit zwischen 11.40 und 12 Uhr beobachtet hat, wird gebeten sich im Kommissariat in Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 zu melden. Es ist auch für Hemmingen zuständig.

Von Andreas Zimmer