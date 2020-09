Arnum

Laut Polizeiangaben ist am Freitag zwischen 18.30 und 22.55 Uhr ein schwarzer VW Golf am linken Außenspiegel und am Kotflügel beschädigt worden. Das Auto war an der Bockstraße 19 in Arnum geparkt. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Diesen beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon (05109) 5170 im Kommissariat in Ronnenberg zu melden, das auch für Hemmingen zuständig ist.

Von Andreas Zimmer