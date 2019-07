Hemmingen-Westerfeld

Bei einem Unfall auf der B 3 in Hemmingen-Westerfeld ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde der 26-jährige Hannoveraner von einem Škoda Octavia erfasst, an dessen Steuer eine 66-Jährige aus Hannover saß. Der Mann wurde im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall mit Motorradfahrer auf der B 3

Die Fahrerin wollte von der B 3 nach links in die Weetzener Landstraße abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei nach bisherigen Erkenntnissen den Motorradfahrer, der aus Richtung Arnum kam. Der Mann stürzte mit seiner Yamaha FZ8 auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen zu.

Weil sich der Unfall am Montag gegen 16.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Bundesstraße ereignet hatte, kam es im Berufsverkehr zu stockendem Verkehr und Stau. Über die Höhe des Schadens konnte die Polizei keine Angaben machen.

Von Andreas Zimmer