A-cappella-Quintett Unduzo bringt bauhof-Besucher zum Lachen und Mitmachen

Es war ein meist munterer und fröhlicher Abend im bauhof, aber zwischendurch immer mal wieder auch melancholisch. Auf jeden Fall hat das Freiburger Gesangsquintett Unduzo das Publikum am Sonnabend mit seinen A-cappella-Klängen bestens unterhalten. Das Kulturzentrum in Hemmingen-Westerfeld war mit 100 Gästen ausverkauft.

Seit 2009 stehen die Musiker gemeinsam auf der Bühne, aktuell bereits mit ihrem dritten Studioalbum und dem dazugehörigem Programm „Schweigen silber – Reden gold“. Überaus unterhaltsam zelebrierte die Gruppe auf der bauhof-Bühne ihr A-cappella-Können in zahlreichen Facetten der Popmusik. In Kombination mit Entertainment und Comedy brachten sie dabei ausschließlich ihre eigenen, deutschsprachig gesungenen Lieder auf die Bühne.

Eindrucksvolles Beatboxing – Klänge und Instrumente werden nur mit Mund, Rachen und Nase erzeugt – wechselten sich da mit live geloopten Tonspuren ab. Dabei laufen Wortbeiträge computergesteuert in Endlosschleifen, durchaus auch schneller oder rückwärts. Da bekam bei der Erläuterung des Prinzips durch die Band auf Nachfrage bei einem Zuschauer dessen mittägliches Seelachsfilet mit Bratkartoffeln und Blumenkohl akustisch ungewohnte Wendungen.

Und auch sonst zog Unduzo sein Publikum akustisch mit in die Show ein. Da mussten im Bandlied erwähnte knarzende Bäume von den Konzertbesuchern ebenso klanglich imitiert werden wie eine singende Nachtigall. „Ich hoffe, der Vogel überlebt noch den morgigen Tag“, sagte einer der Sänger mit einem Augenzwinkern – denn die Vogelstimme des Besuchers erinnerte eher nur entfernt an eine Nachtigall.

Die vier Sänger Patrick Heil, Julian Knörzer, Richard Leisegang und Cornelius Mack sowie Sängerin Linda Jesse verwoben ihre erzählten zwischenmenschlichen Geschichten mal „traumaverarbeitend“ oder skurril, mal lyrisch und liebend, gern auch mit einem Augenzwinkern. Da wurden Liebende und Gigolos genauso thematisiert wie Hausmeister und der Comic- und Filmheld Superman. Dass es auch kritisch-nachdenklich und melancholisch geht, zeigte die im Jahr 2016 mit dem Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnete Gruppe ebenso.

Im Lied „Sprich mal afrikanisch“ verwies Sängerin Linda Jesse auf platte Sprüche, die sie hinsichtlich ihrer Hautfarbe hin und wieder hört. Und bei Jammerland ging es um ständige Nörgler und Meckerer in unserer Gesellschaft. Beim „Clown“ in der Zugabe beeindruckte Unduzo dann nicht nur a cappella, sondern auch unplugged – ganz ohne Mikrofon. Geschichten erzählt man sowieso am Besten ganz in Ruhe.

