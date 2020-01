Friedensgemeinde begrüßt das neue Jahr mit einem Jazzkonzert

Arnum

Die Friedenskirchengemeinde in Arnum lässt es zum Jahresanfang nicht krachen, sondern grooven. Am Sonnabend, 11. Januar, spielen Oxana Voytenko and Friends Jazz vom Feinsten. Ab 17 Uhr stehen in der Friedenskirche klassische und moderne Jazzstücke sowie außergewöhnliche Interpretationen der Musiker auf dem Programm.

Die aus Russland stammende Sängerin Oxana Voytenko hat an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover Jazzgesang und Komposition studiert und ist Stipendiatin des renommierten Berklee College of Music in Boston im amerikanischen Massachusetts. 2011 gründete sie das Oxana-Voytenko-Jazzquartett, für das sie selber Stücke schreibt. In ihrer Musik präsentiert die Sängerin eine fein nuancierte Mischung aus modernen Grooves und lyrischen Melodien.

Trio Oxana Voytenko spielt in der Friedenskirche

Pianist Oliver Gross begleitete bereits zahlreiche Größen aus dem Showgeschäft am Klavier, unter anderem Thomas Quasthoff, Charlie Mariano und Bill Ramsey. Außerdem unterrichtet er seit mehreren Jahren als Dozent an der Universität Hildesheim. In seinem eigenen Trio arbeitete Gross lange Zeit mit dem Chet-Baker-Bassisten Jean Louis Rassinfosse und der Berliner Sängerin Siggy Davis zusammen. Mit dieser und seinem Trio war der Musiker auch schon 2015 zu Gast in der Friedenskirche gewesen.

Bassist Klaus Wittig ist aus der Deutschen Jazz- Szene nicht mehr wegzudenken. Er ist Mitglied mehrerer Formationen und tritt regelmäßig bei zahlreichen Musikveranstaltungen auf.

Jazzkonzert in Arnum

Mit ihren außergewöhnlichen Interpretationen bekannter Titel wie „Love for Sale“, Autumn Leaves“ und „My funny Valentine“ erobern Oxana Voytenko and Friends immer wieder die Herzen des Publikums.

Das Konzert am Sonnabend, 11. Januar, beginnt um 17 Uhr in der Friedenskirche an der Bockstraße 33 in Arnum. Einlass ist um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Von Stephanie Zerm