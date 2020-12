Hemmingen-Westerfeld/Devese

Die Trinitatisgemeinde Hemmingen sagt wegen der Corona-Pandemie alle Nachmittagsgottesdienste ab. Entfallen werden auch die vier Krippenspiele mit den Vorkonfirmanden.

Stattdessen lädt die Gemeinde, zu der Hemmingen-Westerfeld und Devese gehören, zur Offenen Kirche ein. Gäste können Heiligabend von 14.30 bis 17 Uhr die Kirche besuchen, um Musik zu hören und zur Ruhe zu kommen. Pastorin Ulrike Budke-Grüneklee wird die Besucher segnen. Am Ausgang kann jeder ein Weihnachtslicht mitnehmen.

Gottesdienste in den Kapellen finden Heiligabend statt

Wegen der vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln werden die Gäste am Kirchportal empfangen und verlassen die Kirche durch das Gemeindezentrum. Die Gemeinde hat auf der Seite www.trinitatis-hemmingen.de einen Bogen zum Download bereit gestellt, auf dem Gäste vorab ihre persönlichen Daten notieren können. Sie werden gebeten, diesen ausgefüllt mitzubringen.

Die Abendgottesdienste und die Gottesdienste in den Kapellen finden Heiligabend wie geplant statt: Pastor Peter Beyger hält die Christvesper um 15 und 16 Uhr in der Kapelle Devese, um 17 Uhr in der Kapelle im Alten Dorf in Hemmingen-Westerfeld und um 19 Uhr in der Trinitatiskirche in Hemmingen-Westerfeld. Um 23 Uhr beginnt ebenfalls in der Trinitatiskirche die Christmette.

Besucher der Gottesdienste müssen sich vorher anmelden

Besucher werden gebeten, sich vorab bei Beyger telefonisch unter (05 11) 42 93 12 anzumelden. Familien können dort auch angeben, dass sie zusammensitzen wollen. Anschließend erhalten sie eine Bestätigung der Anmeldung. Aktuelle Informationen teilt die Gemeinde über die Internetseite und die Schaukästen mit.

Von Tobias Lehmann