Hemmingen-Westerfeld

Ein rund 40 Jahre alter Trickdieb und seine auf etwa 25 Jahre geschätzte Komplizin haben eine Seniorin in Hemmingen am Freitagmittag um ihre Brieftasche gebracht. Der Vorfall, bei dem der 90-Jährigen Bargeld in Höhe von 150 Euro sowie Ausweispapiere und die Girocard abhandenkamen, ereignete sich an der Greiffenberger Straße, südlich des Rathausplatzes.

Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 12 Uhr, als das Pärchen an die Seniorin herantrat. Der Mann habe die Seniorin in einer Fremdsprache angesprochen und auf sein Mobiltelefon gedeutet. Dies diente offenkundig der Ablenkung, denn in diesem Moment griff seine Komplizin in die Handtasche der 90-Jährigen und stahl deren Brieftasche.

Das kriminelle Pärchen konnte anschließend unerkannt flüchten. Die Frau wird als schlank und osteuropäisch aussehend beschrieben. Sie trug bei der Tat rötliche, schulterlange Haare und einen karierten roten Rock. Ihr etwa 1,75 Meter großer Komplize soll gleichfalls osteuropäisch ausgesehen haben und eine kräftige Statur haben. Zu seiner Bekleidung ist nichts Genaues bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten, das für Hemmingen mit zuständige Polizeikommissariat in Ronnenberg anzurufen unter Telefon (05109) 517115.

Von Astrid Köhler