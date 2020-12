Arnum/Ronnenberg/Wettbergen

Die meisten Haustiere gehören in Deutschland mit zur Familie. Daher wollen auch viele Tierbesitzer in Hemmingen ihre pelzigen oder gefiederten Mitbewohner zu Weihnachten beschenken. Laut Kerstin Küster vom Arnumer Tierschutzverein Hände für Pfoten sollten sie dabei allerdings genau überlegen, womit sie ihren Lieblingen wirklich eine Freude machen möchten. Der Verein ist auch für Ronnenberg und Wettbergen zuständig.

Küster empfiehlt, Präsente für Haustiere mit Bedacht auszuwählen und der Werbeindustrie zu widerstehen, die mit vielen festlich zurechtgemachten Produkten locke. Das besondere Futter zum Fest wie Weihnachtsente mit Backpflaumen oder Trockenfutter à la Weihnachtsrentier könne schnell das Gegenteil bewirken und zu Durchfall und Unverträglichkeiten führen. Auch von Weihnachtskostümen oder Ähnlichem für Tiere hält Küster nicht viel: „Damit hat nur der selbstherrliche Zweibeiner Spaß.“

Tiere zu Weihnachten beschenken?

„Natürlich ist nichts dagegen einzuwenden, sein Tier an Weihnachten ebenfalls zu bedenken“, sagt die Vereinsvorsitzende. Dennoch sollten Besitzer überdenken, ob es noch einen weiteren Hundemantel, ein Halsband oder eine Leine brauche. „Die einfachen Dinge können auch glücklich machen“, sagt die Tierexpertin und empfiehlt: „Für ihren Hund und ihre Katze können Tierhalter etwa eine kleine Menge Trockenfleisch, am besten etwas, was bekannterweise vertragen wird, in Papier zum Auspacken einwickeln oder es in einem Karton verstecken.“ Das Hauptaugenmerk sollte dabei auf der Beschäftigung und nicht auf dem Futter liegen. „Fummelbretter, Schnüffelteppiche, selbst gebastelte Intelligenzspiele – damit tut man dem Tier etwas Gutes“, sagt Küster. Auch für Kleintiere und Vögel könne man den Spaß über den Genuss stellen.

Katzen freuen sich am meisten über Dinge, mit denen sie sich beschäftigen können. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Ebenfalls sinnvoll sei es, für seine Haustiere ein Konto anzulegen oder ein Sparschwein aufzustellen. Auf diese Weise könnten die Halter Geld sparen, um ihren Lieblingen später eine Zahnsanierung oder notwendige Operation zahlen zu können. „Solche Konten haben schon so manchen Besitzer vor Summen, die schnell einmal vierstellig werden, gerettet“, sagt Küster und betont: „Das ist für so manchen Vierbeiner ein weit größerer Freundschaftsdienst als eine neue Leine.“

Knallerei zu Silvester verunsichert die Tiere

Durch das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern und das Versammlungsverbot an Silvester hofft Küster auf einen entspannteren Jahreswechsel für Tiere. „Grundsätzlich sollte sich jeder Tierbesitzer darüber im Klaren sein, was Feuerwerk eigentlich für Tiere bedeutet“, erläutert die Tierschützerin. In der Natur gebe es keine Knallerei und auch kein Feuerwerk. Die einzigen vergleichbaren Phänomene seien Blitz und Donner bei Gewitter. Diese kündigten sich aber durch Temperatur- und Luftdruckwechsel sowie Wind an, so dass Tiere sich darauf einstellen und geschütztere Bereiche aufsuchen könnten.

Das Feuerwerk zu Silvester verursache demgegenüber bei Tieren Unruhe, Unsicherheit und Angst bis hin zu echter Panik. Zusätzlich zum Krach rieche es verraucht und schwefelig. Der Brandgeruch aktiviere bei vielen Tieren das Fluchtverhalten. „Doch wohin sollen sie? Überall wird Feuerwerk entzündet“, sagt Küster. Da sich der schwefelige Geruch lange in der Luft halte, litten vor allem freilebende Haus- und Nutztiere sowie Wildtiere noch unter dem Feuerwerk, wenn es schon lange vorbei sei.

Bei den Tieren für Entspannung sorgen

Um ihre Haustiere zu schützen, rät Küster Tierbesitzern, die Vorhänge zuzuziehen, die Rollos herunterzulassen und leise Musik anzumachen, die das Tier kennt. Auch auf ein Feuerwerk über Lautsprecher wie am Brandenburger Tor um Mitternacht sollte man dabei aber besser verzichten – oder es ganz leise stellen.

Sind die Tiere dennoch unruhig und verängstigt, könne man für Katzen Produkte verwenden, die Beruhigungspheromone freisetzen. Für fast alle Tiere geeignet seien auch sogenannte Rescue-Tropfen aus der Apotheke. Aber auch ohne diese Mittel können Tierhalter viel für ihre Lieblinge tun: „Grundsätzlich kann man sagen, je entspannter die Halter sind, desto entspannter können auch die Tiere sein“, sagt Küster. „Schließlich verlassen sich die meisten darauf, was Herrchen oder Frauchen ihnen übermittelt.“

Von Stephanie Zerm