Hemmingen

Lust auf Kabarett? Oder zu einer Orgelführung? Wie wäre es mit einem adventlichen Spaziergang, bei dem es manches zu entdecken gibt. Ja, etliche Veranstaltungen in Hemmingen werden wegen der Pandemie abgesagt. Aber es gibt auch welche zum Beispiel mit 2-G-Plus-Regel. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die aktuell gültigen Corona-Schutzbestimmungen zu beachten sind. Eine Auswahl an Tipps.

Advent in Hemmingen: Lebendiger Adventskalender und Singen

Adventsfenster: In der Tritinitatisgemeinde hat die Aktion Adventsfenster begonnen. Jeden Tag ab dem ersten Advent erscheint in einem Fenster im Gebiet zwischen Saarstraße und Göttinger Landstraße, Deveser Straße und der Straße Heisterkamp eine Zahl – und die Kinder können sich auf die Suche machen. Hier und da gebe es eine Überraschung, teilt die Gemeinde mit und lädt zu einem Spaziergang nach eigener Terminwahl ein.

Adventskalender: In der Reihe „Lebendiger Adventskalender“ gibt es im Advent in Hiddestorf jeweils um 18 Uhr tägliche Treffen bei Gesang, Gedichten oder Geschichten. Am Freitag, 3. Dezember, lädt Familie Riehl-Süß, Hauptstraße 28, ein. Am Sonnabend, 4. Dezember, gestaltet die Kinderbibeltag-Gruppe die Zusammenkunft im Gemeindezentrum an der Ostertorstraße. Am Sonntag, 5. Dezember, ist das Treffen bei Familie Reich, Am Weidenbrunnen 14. Alle Termine gibt es hier.

Adventssingen: Die Friedensgemeinde Arnum lädt im Advent freitags, 18 Uhr, zu kleinen Andachten mit offenem Singen auf den Kirchhof an der Bockstraße ein, das nächste Mal also am 3. Dezember. Bei Kerzenlicht stimmt die Gruppe Adventslieder an. Der Familiengottesdienst am Sonntag, 5. Dezember, 11 Uhr, wird wegen Corona vor der Kirche gefeiert.

Weitere Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Basar: In der Trinitatisgemeinde ist am Sonntag, 5. Dezember, nach dem Gottesdienst, also etwa gegen 11 Uhr, der Adventsbasar geöffnet. Im Gemeindesaal am Kirchdamm in Hemmingen-Westerfeld gibt es unter anderem selbst gemachte Marmeladen, Chutneys, Liköre, Kekse, Weihnachtsbasteleien und Handarbeiten zu kaufen.

Führung und Gottesdienst: Die Orgel in der Trinitatiskirche in Hemmingen-Westerfeld wurde vor 30 Jahren eingeweiht. Aus diesem Anlass hat die Gemeinde mehrere Veranstaltungen organisiert wie den Gottesdienst am Kirchdamm am Sonntag, 5. Dezember, ab 10 Uhr, bei dem die Orgel im Mittelpunkt steht. Stadtkantor Robin Hlinka aus Springe ist zu Gast und spielt an der Orgel. Im Anschluss an den Gottesdienst wird eine Orgelführung auf der Empore angeboten, um das Instrument besser kennenzulernen.

Die Orgel der Trinitatiskirche Hemmingen. Quelle: Trinitatisgemeinde

Kabarett: Das Hemminger Kulturzentrum bauhof richtet am Freitag, 3. Dezember, seine erste Veranstaltung unter 2-G-Plus-Bedingungen aus. Sprecherin Ingrid von Drathen erläutert, was das bedeutet: „Es können nur geimpfte und genesene Gäste teilnehmen, die zusätzlich einen negativen Coronatest vorlegen müssen. Notwendig ist entweder ein PCR-Test, der 48 Stunden Gültigkeit hat oder ein PoC-Antigen-Schnelltest eines Testzentrums, der maximal 24 Stunden Gültigkeit hat. Ein Selbsttest reicht nicht aus.“ Zudem sei eine FFP2-Maske zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten. Lars Redlich ist mit seinem Weihnachtsprogramm „Lars‘ Christmas“ zu Gast. Er tritt ab 20 Uhr im KGS-Forum an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld auf. „Das Kartenkontingent haben wir auf 150 Plätze begrenzt“, erläutert von Drathen. Normalerweise passen rund 300 Gäste ins Forum. Der Eintritt beträgt 22 Euro, ermäßigt 18 Euro. Karten gibt es im Internet auf bauhofkultur.de.

Konzert wegen Corona verschoben

Konzert: Eigentlich sollten „Buddy & The Cruisers“ am Sonntag, 5. Dezember, 17 Uhr, in der Gaststätte Zum Storchennest in Hemmingen-Westerfeld unter dem Motto „Rock’n’Christmas“ spielen. Doch wegen der Pandemie wurde das Konzert nach Angaben des Veranstalters „Kaminzimmer Music & Dance“ auf 2022 verschoben, dann mit neuem Motto. Ein Termin steht noch nicht fest.

Kunst: Die Künstlerinnen und Künstler im Alten Dorf in Hemmingen-Westerfeld haben sich zu einer gemeinsamen Ausstellung zusammengetan. Marlies Adam-Hennecke und Christina Timmermann in der Werkstatt-Galerie am Kapellenweg 7 öffnen im Dezember dienstags bis freitags von 12 bis 18 Uhr geöffnet mit Ausnahme des 10. Dezember. Die Finissage ist am vierten Adventswochenende. Der Eintritt ist frei. Weitere Aussteller öffnen im Dezember nach Absprache, darunter Kathrin Schwarz mit Gastaussteller Rainer Janssen an der Dorfstraße 27 (kathrinschwarz.de) sowie Jo Achim Werner am Kapellenweg 3 (atelier-kapellenhof-hemmingen.de) und an der Straße Im Hammfeld Frank Nordiek (landart.de) und Michael Zwingmann.

Von Andreas Zimmer