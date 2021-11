Hemmingen

Am Wochenende noch nichts vor? Wie wäre es mit dreimal „K“: Konzert, Kabarett und Kino. Eine Auswahl von Veranstaltungen in Hemmingen.

Konzert: Zum „Konzert der leisen Töne“ bittet die Musikschule Hemmingen am Freitag, 19. November, 17 Uhr, in die Friedenskirche an der Bockstraße 33 in Arnum. Auf dem Programm stehen Werke für Gitarre, Blockflöte, Violine und Gesang. Zudem tritt das sogenannte Kükenorchester auf, eines der Ensembles der Musikschule. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Für den Besuch gilt die 2-G-Regel. Gäste müssen also geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sein. Anmeldungen sind per E-Mail an die Adresse musikschulehemmingen@t-online.de zu richten.

Kabarett mit Anne Folger im bauhof in Hemmingen-Westerfeld

Kabarett: Anne Folger tritt am Sonnabend, 20. November, ab 20 Uhr auf Einladung des Kulturzentrums bauhof in Hemmingen-Westerfeld auf. Die Kabarettistin und Pianistin nennt ihr Programm „Selbstläufer“. Sie wird es in den Räumen an der Dorfstraße 53 vorstellen, wo die Stühle wegen der Corona-Pandemie auf Abstand gestellt werden. Es gilt die 2-G-Regel. Der Eintritt kostet 22, ermäßigt 18 Euro. Karten gibt es im Internet auf der Seite bauhofkultur.de.

Kirchenkino in Trinitatis

Kino: In der Reihe „TriniFilm-Zeit“ in der Trinitatisgemeinde dreht sich am Sonntag, 21. November, alles um den kleinen Hans Peter, der mit neun Jahren schwere Schicksalsschläge erleidet. Doch mit seinem Humor überwindet er nicht nur die schwierige Zeit, sondern wird auch zu einem der größten deutschen Komiker. Die Filmvorführung beginnt um 17 Uhr im Gemeindesaal am Kirchdamm 4 in Hemmingen-Westerfeld. Zur Gemeinde gehört auch Devese.

Der Eintritt ist frei. Für den Besuch gilt die 2-G-Regel. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen, teilen die Organisatoren mit.

Von Andreas Zimmer