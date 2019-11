Sieben Tage lang sind 38 Nachwuchsmusiker aus Hemmingens Partnerstadt Yvetot bei der Musikschule zu Gast gewesen. Am Freitag verabschiedeten sich die elf- bis 18-jährigen Franzosen mit einem gemeinsamen Konzert in der KGS. Das nächste Wiedersehen ist für 2021 geplant, dann in Frankreich.