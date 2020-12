Hemmingen

Zum Jahreswechsel lässt sich feststellen: In Hemmingen war 2020 tierisch was los. Kein Monat verging ohne Nachrichten aus dem Tierleben. Irgendwas kroch, flog oder brütete immer – mal sehr versteckt, mal für alle sichtbar. Letzteres gilt zum Beispiel für die Störche in Wilkenburg.

Das Wilkenburger Storchenpaar ist vollauf beschäftigt mit dem Füttern seiner vier herangewachsenen und hungrigen Küken. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Schon im Februar freuen sich die Wilkenburger über zwei alte Bekannte. Das bereits 2019 von einem Storchenpaar angenommene Nest auf dem Schornstein eines Hofgebäudes neben der Teppichscheune nahe der St-Vitus-Kirche ist wieder besetzt. Hemmingens einziges bekanntes Storchenpaar hatte hier 2019 erfolgreich zwei Junge aufgezogen. Im Mai 2020 herrscht dann reger Flugbetrieb über den Dächern Wilkenburgs. Gleich vier Jungvögel bevölkern den Horst, haben mächtig Hunger, und die Eltern müssen ständig Nahrung heranschaffen. Mittlerweile haben die Tiere auch Namen. Storchenexperte Jürgen Körber nennt die Altvögel Bensi und Wilki. Im Juli starten die Küken dann ihre ersten Flugversuche.

Alpakas leben in Harkenbleck

Seit 2017 halten sich Heiko Schottmann und Nadine Kluge auf zwei Weiden in Harkenbleck Alpakas. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Zurück ins Frühjahr. Wer durch Harkenbleck fährt, rechnet mit Pferden auf den Weiden ringsum, doch es gibt in dem kleinen Stadtteil auch Exotisches zu entdecken: Alpakas. Auf zwei eingezäunten Weiden grasen elf dieser ursprünglich in den Anden beheimateten Neuwelt-Kamele. Die in Deutschland geborenen und gekauften Tiere gehören zum 2017 gegründeten Alpakahof Calenberger Land. Den Zeitungsbericht hat offenbar auch die Stadtjugendpflege Hemmingen aufmerksam gelesen, die für August zu einer Ferienpassaktion zu den Alpakas einlädt.

Neugierig blinzelt die Igeldame aus ihrem Transportkarton und mustert ihre neue Heimat in Hemmingen-Westerfeld. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

In die Frühlingssonne blinzeln auch 20 Igel, die Mitglieder des Laatzener Vereins „Aktion Tier – Igelzentrum Niedersachsen“ im Mai in Hemmingen-Westerfeld auswildern. In der Kleingartenanlage am Heisterkamp finden die Tiere eine neue Heimat. Die ausgewilderten Igel gehören entweder zu den Winterschläfern oder wurden nach Verkehrsunfällen beziehungsweise wegen Untergewichts dort aufgepäppelt.

Biber hinterlässt seine Spuren

Der Biber hat an Bäumen und Sträuchern seine Spuren hinterlassen. Quelle: Uwe Kranz (Archiv)

Nicht weit vom Heisterkamp entfernt, in Devese in der Nähe des Lloydbrunnens, werden im Mai Biberspuren entdeckt. An der Kückenmühle auf Ronnenberger Gebiet gab es noch wenige Monate zuvor einen Damm, doch ein hoher Wasserdruck nach anhaltenden Regenfällen hat das Biberbauwerk zur Seite gedrückt. Offenbar hat sich der Biber entschieden, Hemminger zu werden.

Ein Feldhamster lugt aus seinem Bau hervor. Quelle: Lars Griebner (Archiv)

Andere Nager stehen im Juni im Mittelpunkt. Metallwände an der B-3-Ortsumgehung bei Arnum ragen aus dem Boden heraus: Es sind Hamsterschutzzäune. Die bedrohten Tiere sollen vor den Fahrzeugen auf der Trasse geschützt werden. Die Hamster dringen bis zur Metallwand vor und werden von dort bis zu einem sicheren Durchlass geleitet. Der Hamster schaut dann – im wahrsten Sinne des Wortes – in die Röhre, denn durch eine solche kann er sich unterhalb der Fahrbahn bewegen. Der etwa zwei Kilometer lange Hamsterschutz hat seinen Preis: Er kostet rund 150.000 Euro.

Carola Groth ist mit ihren Hunden Karlchen und Pepe aus Hannovers Südstadt ins Arnumer Freibad gekommen. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Dass ein Saisonende auch seine schönen Seiten haben kann, zeigt sich im September im Freibad Arnum. Rund 40 Hundebesitzer kommen mit ihren Vierbeinern am letzten Tag der Saison zum Hundeschwimmen – für Mensch und Tier ein großer Spaß. Mittlerweile im dritten Jahr in Folge, während es im September in Wilkenburg ein Debüt gibt: Schleiereulen brüten im Turm der St.-Vitus-Kirche.

Die jungen Schleiereulen aus dem Turm der Wilkenburger Kirche werden beringt. Während Angelika Krueger die Jungvögel hält, bringt Jürgen Schumann den Ring am rechten Fuß an. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Was 2021 sein wird? Eines ist gewiss: Der Arnumer Tierschutzverein Hände für Pfoten will wie in den Vorjahren monatlich ein „Tier des Monats“ benennen, das ein neues Zuhause sucht, und es in dieser Zeitung vorstellen. Und weil Hemmingen 2020 schon tierisch gut drauf war, sollte es mit der Vermittlung nicht allzu lange dauern.

Von Andreas Zimmer