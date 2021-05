Arnum

Jetzt gibt es auch ein Corona-Testzentrum in Hemmingens größtem Stadtteil Arnum. Die Landwehr-Apotheke hat am Montag direkt neben ihren Geschäftsräumen an der Göttinger Straße 67 ein eigenes Zentrum für Schnelltests eingerichtet.

„Ich freue mich im Namen der Stadt und aller Arnumer sehr über diese Eigeninitiative“, sagte Bürgermeister Claus Schacht (SPD), der mit Fachbereichsleiter Sven Bertram zur Eröffnung gekommen war. „Denn wir haben in Arnum einen Mangel an geeigneten Räumen für weitere Schnelltestzentren.“ Dazu seien eine entsprechende Erreichbarkeit, große Räume für Abstände und auch Parkplätze erforderlich.

Im neuen Schnelltestzentrum der Landwehr-Apotheke können sich Bürger und Bürgerinnen ohne Terminvereinbarung auf Corona testen lassen. Quelle: Torsten Lippelt

Bisher gibt es nur zwei Testzentren in Hemmingen-Westerfeld: das städtisch betriebene am Sportplatz des SC an der Hohen Bünte und ein weiteres der Firma vph an der Gutenbergstraße 4 im Gewerbegebiet. „Wer ein eigenes Testzentrum einrichten will, kann sich gern bei der Stadt melden“, sagte Schacht.

Viele Besucher zur Eröffnung des Testzentrums

Zur Eröffnung begrüßten die Inhaberin und Apothekerin Constanta Bachner und die Filialleiterin und Apothekerin Natalie Schneider auch zahlreiche Bürger und Bürgerinnen, die sich um 15 Uhr eingefunden hatten. Sie wollten sich von den vier Mitarbeitern der Apotheke mit einem Antigen-Schnelltest durch die Nase auf Corona untersuchen zu lassen.

„Im Rahmen unserer Öffnungszeiten kann jeder ohne Terminvereinbarung vorbeikommen“, sagte Schneider. Bis zu sechs Personen können zeitgleich getestet werden. „Danach bitten wir darum, in der Nähe zu warten, um dann von uns persönlich das Ergebnis zu erhalten.“ Die Öffnungszeiten sind montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und sonnabends von 9 von 12 Uhr.

Im neuen Schnelltestzentrum der Landwehr-Apotheke können sich Bürger und Bürgerinnen ohne Terminvereinbarung auf Corona testen lassen. Quelle: Torsten Lippelt

„Die Räume können wir dank der Firma ZAG kostenlos nutzen“, sagte Bachner. „Neben der Genehmigung durch das Regions-Gesundheitsamt und den Landesapothekerverband hat uns die Stadt Hemmingen schnell und unbürokratisch geholfen.“

Von Torsten Lippelt