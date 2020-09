Es ist Erntedankzeit. In vielen Kirchengemeinden im Hemminger Stadtgebiet gibt es am Wochenende Gottesdienste – oft unter freiem Himmel und mit viel Musik.

Hier wird am Wochenende Erntedank gefeiert

Hemmingen - Hier wird am Wochenende Erntedank gefeiert

Hemmingen - Hier wird am Wochenende Erntedank gefeiert