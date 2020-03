Von den Kunsttagen bis zum Kürbisfest: Das ist 2020 in Hemmingen los

Hemmingen

Vom Mittelalterspektakel über eine Sportler-Ballnacht und das Kürbisfest bis zu den Weihnachtsmärkten: Die meisten Jahresversammlungen von Vereinen und Verbänden sind vorüber. Jetzt stehen auch die Termine für größere Veranstaltungen in diesem Jahr in Hemmingen fest. Auch andere Organisatoren sind mit ihren Planungen jetzt soweit. Eines steht fest: Langeweile kommt nicht auf. Hier gibt es die wichtigsten Veranstaltungen im Überblick.

März

14. und 15. März, Sonnabend ab 13 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr, Arnum, Kunsttage in der Wäldchenschule.

14. März, Sonnabend, 19 Uhr, HemmingWay, Table Quiz, Hemmingen-Westerfeld, Bürgersaal im Rathaus.

20. März, Freitag, 18 Uhr, Poolparty, Hemmingen-Westerfeld, Büntebad.

21. und 22. März, Sonnabend ab 15 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr, Volkskönigsschießen der SG Hemmingen, Hemmingen-Westerfeld, Schießanlage Leinaue, Hohe Bünte.

April

4. April, Sonnabend, 12 bis 17 Uhr, Osterbasar, Hände für Pfoten, Arnum, Vereinsgelände Hoher Holzweg.

11. bis 14. April, Sonnabend bis Dienstag, mittelalterliches Osterspektakel, Arnum, Freibadgelände.

15. April, Mittwoch, 14 bis 18 Uhr, Kompostmarkt, Abfallentsorger Aha, Hemmingen-Westerfeld, Parkplatz Hohe Bünte.

"Trine von den Externsteinen" (rechts) und ihre Tochter Maria aus Lippe spinnen beim Mittelalterspektakel 2019 in Arnum Wolle und zeigen, mit welchen Naturfarben im Mittelalter Stoffe gefärbt wurden. Quelle: Stephanie Zerm (Archiv)

Mai

9. Mai, Sonnabend, 15 Uhr, erste Landsommer-Tour im Hemminger Stadtgebiet im Jahr 2020, „ Arnum – vom Bauerndorf zum vorstädtischen Ort“, Treffpunkt an der Friedenskirche.

9. Mai, Sonnabend, Saisonbeginn Freibad Arnum.

30. Mai, Sonnabend, Saisonbeginn im Strandbad Hemmingen-Westerfeld.

Juni

7. Juni, Sonntag, bis 27. Juni, Sonnabend, Stadtradeln, mehrere Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten.

11. Juni, Donnerstag, 18 Uhr, Konzert der Chöre Canzona aus Hemmingens Partnerstadt Murowana Goslina mit der Musikschule Hemmingen, Arnum, Friedenskirche.

13. Juni, Sonnabend, 17.30 Uhr, Festkonzert 40 Jahre Musikschule Hemmingen mit Empfang, Hemmingen-Westerfeld, Forum der KGS.

13. und 14. Juni, Sonnabend und Sonntag, Gospelworkshop in der St.-Vitus-Gemeinde Wilkenburg mit Abschlusskonzert am Sonntag um 17 Uhr in der Kirche.

20. Juni, Sonnabend, 14 Uhr, Harkenbleck, Kapellentag, Kapelle.

21. Juni, Sonntag, 15.30 Uhr, Picknick-Konzert der Musikschule mit mehreren Ensembles bei Kuchen, Waffeln und Getränken, Hemmingen-Westerfeld, Trinitatiskirche.

26. Juni, Freitag, 20 Uhr, Anka Zink „Das Ende der Bescheidenheit“, Hemmingen-Westerfeld, Kulturzentrum bauhof.

Die Kabarettistin Anka Zink ist unter anderem aus der TV-Show "Genial daneben" bekannt. Quelle: privat

Juli

3. Juli, Freitag, 19 Uhr, Friedensgemeinde, Echtzeit, Thema: Meine Lebensmelodie, Arnum, Gemeindehaus.

7. Juli, Dienstag, 16.15 Uhr, Tag der offenen Tür School for musical and performing art, Hemmingen-Westerfeld, Jugend-Kultur-Haus.

12. Juli, Sonntag, 11 Uhr, Jazzfrühschoppen mit der Old Virginny Jazzband, Hemmingen-Westerfeld, Kulturzentrum bauhof.

20. Juli, Montag, 9 bis 12 Uhr, „Wasser marsch“, Abbaden vor der Sommerpause, Hemmingen-Westerfeld, Büntebad.

25. Juli, Sonnabend, 19.30 Uhr, 60 Jahre Sportverein, Harkenbleck, Sommerball in der Mehrzweckhalle.

August

22. August, Sonnabend, 12 Uhr, Orientierungsrallye des Vereins Spritter ab Harkenbleck.

September

5. September, Sonnabend, 90 Jahre St. Augustinus (zu der katholischen Gemeinde gehört auch Hemmingen), Feier auf der Don-Bosco-Wiese in Ricklingen. 14 Uhr Festgottesdienst in der Kirche und 15.30 Uhr Pfarrfest auf der Don-Bosco-Wiese.

6. September, Sonntag, 12 Uhr, Open-Air-Konzert von Prima Vista Brass anlässlich des Regionsentdeckertages und Tag des offenen Denkmals, Wilkenburg, St.-Vitus-Kirche.

19. September, Sonnabend, 14 bis 18 Uhr, Weltkindertag mit dem Motto „Kinder gestalten Zukunft“ sowie Kinder- und Jugendsportlerehrung, diverse Mitwirkende, Arnum, Park.

19. und 20. September, ganztägig, Kürbisfest des Eldagser Hoflieferanten, Wilkenburg, Hof der Familie von Campe.

20. September, Sonntag, ganztägig, Oldtimertreffen von HemmingWay auf dem Rathausplatz Hemmingen-Westerfeld mit Schatzfatz und Livemusik.

27. September, Sonntag, 11 Uhr, Harkenbleck, Apfeltag, Ort noch unklar.

Beim Fest zum Weltkindertag 2019 ist im Arnumer Murowana-Goslina-Park viel los. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Oktober

bisher keine größeren Veranstaltungen bekannt

November

21. November, Sonnabend, 16 Uhr, Musikschule Hemmingen unterwegs, Ensemblekonzert von Schülern, Hemmingen-Westerfeld, Firma Ludwig.

28. November, Sonnabend, Weihnachtsmarkt, Hiddestorf, rund um die Kirche.

Dezember

1., 3. und 4. Dezember, Dienstag und Donnerstag sowie Freitag, jeweils 18 Uhr, Krippenspiel, Harkenbleck, Scheune.

12. und 13. Dezember, Sonnabend und Sonntag, Weihnachtsmarkt, Hemmingen-Westerfeld, Rathausplatz.

19. Dezember, 17 Uhr, Weihnachtskonzert der Musikschule Hemmingen, Arnum, Friedenskirche.

Stimmungsvoll: der Weihnachtsmarkt 2019 in Hemmingen-Westerfeld. Quelle: Tobias Lehmann (Archiv)

