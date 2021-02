Hemmingen-Westerfeld

An der Carl-Friedrich-Gauß-Schule blieben am Donnerstag nahezu den gesamten Tag über die Telefone stumm. Wer die KGS in Hemmingen-Westerfeld erreichen wollte, kam nicht durch. Der Grund für die Störung: Die Stadt versucht, die Telefonanlage in der größten Hemminger Schule auf das Voice-Over-IP-System umzustellen. Damit kann die Schule künftig über das Internet telefonieren.

„Bei der Umstellung ist es an der KGS zu einem Problem mit der Hardware gekommen“, teilte Stadtsprecherin Sabine Hürthe mit. Die Stadt versuche, die Störung schnellstmöglich zu beheben.

Telefonstörung in der KGS dauert eventuell bis Freitag

Möglicherweise werde die KGS an der Hohen Bünte, die rund 1600 Schüler besuchen, jedoch erst im Laufe des Freitags, 19. Februar, wieder telefonisch zu erreichen sein. Die Kommunikation per E-Mail ist von der Störung nicht betroffen und weiterhin möglich.

Laut Hürthe hat die Stadt in den vergangenen Tagen bereits die Grundschule in Hemmingen-Westerfeld, das Familienservicebüro in Arnum und die Kita Arnum II auf Voice-Over-IP umgerüstet. Bei allen Einrichtungen sei die Umstellung störungsfrei verlaufen.

Von Stephanie Zerm