Am 1. Mai wird normalerweise in Hemmingen vielerorts gefeiert. Doch Veranstaltungen wie das Deveser Maibaumklettern fallen wegen Corona auch dieses Jahr wieder aus. Nur in den Seniorenheimen ist es diesmal anders.

Im Maibaumkranz in Devese waren Geschenke für Kinder befestigt. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Mit Musik und Tanz am Vorabend und dem Aufstellen von bunt mit Bändern geschmückten Maibäumen wird sonst der Wonnemonat begrüßt. Deveses Ortsbrandmeister Friedrich Kollrodt erläutert, welchen Stellenwert die Feier der Ortsfeuerwehr hat: „Da ist Kameradschaft, alle packen mit an, und wir haben schöne gemeinsame Stunden.“

Maibaumklettern in Devese soll nachgeholt werden

Ein Großteil neuer Mitgliedschaften in der freiwilligen Ortsfeuerwehr resultiere aus Gesprächen und Eindrücken vom Maifest. „Wir zeigen, dass Devese keine anonyme Schlafstadt vor Hannover ist, sondern dass man sich hier untereinander austauschen und viel Spaß haben kann.“ Sobald alle geimpft sind, werde das bei Kindern beliebte Maibaumklettern wieder angeboten. Am Maikranz sind dann kleine Geschenke an Schnüren, die die Kinder holen sollen. Im Juli möchte die Feuerwehr ihre Jahresversammlung nachholen – im Freien.

Rund um den Maibaum feiern die Deveser normalerweise den 1. Mai. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Auch die Schützengesellschaft Hemmingen muss wie im Vorjahr auf die feierliche Proklamation ihrer besten Schützen auf dem Dorfplatz vor dem Kulturzentrum bauhof verzichten. Der das ganze Jahr dort stehende Maibaum mit den Schildern der Förderer der Schützengesellschaft bleibt demnach ungeschmückt.

Maifeier der Schützengesellschaft fällt aus

„Seit September 2020 sind wir komplett auf null heruntergefahren“, sagt Vorsitzender Christian Kuckuck. Im Sommer hätten zumindest noch unter den Hygieneregeln vier statt sechs Schützen auf dem Schießstand üben können. Auch ein gemeinsamer Biergartenbesuch sei noch möglich gewesen.

Bei ihrer traditionellen Maifeier am Kulturzentrum bauhof kürt die Schützengesellschaft Hemmingen ihre Vereins- und die Hemminger Volkskönige. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

„Wir planen jetzt für das erste Halbjahr 2021 keine eigene Aktion mehr. Es kommt auf einen Tag nicht mehr an“, sagt Kuckuck. Nach 2020 werden nun schon im zweiten Jahr in Folge kein eigener König oder beste Schützen mehr gekürt. „Deren Ernennung und die Schützenfeste, der Schießsport, die Geselligkeit mit Publikum und die Möglichkeit, uns als Verein zu präsentieren – das sind unsere Kernanliegen“, macht Kuckuck deutlich.

Maifeiern im Haus Rosenpark und in der Seniorenresidenz

Maibaum und Musik – das gibt es nur in den Senioreneinrichtungen Haus Rosenpark in Hemmingen-Westerfeld und in der Seniorenresidenz Arnum, da die Bewohner und Bewohnerinnen alle geimpft sind. „Wie im Vorjahr stellen wir im Innenhof unseren Maibaum mitsamt Maikranz auf“, sagt Dina Hennies vom Sozialdienst im Rosenpark. Den bunten Bänderschmuck dafür haben die Hausgäste wie auch in den vergangenen Jahren selbst gebastelt. Am Freitag, 30. April, gibt es dann im Speisesaal mit rund 40 der 159 Seniorinnen und Senioren unter Einhaltung der Hygieneregeln Tanz mit Musik von Alleinunterhalter Frank Ortmann. „Diese Feier ist allen sehr wichtig, denn wir konnten im letzten Jahr ganz viel nicht machen“, betont Hennies.

Auch in der Seniorenresidenz Arnum mit 93 Bewohner und Bewohnerinnen laufen die Vorbereitungen. „Wir stellen unseren selbst geschmückten Maibaum auf und feiern am Sonnabend ab dem Vormittag mit Angrillen und Musik“, sagt Leiter Volker Hagemann. Bis zu 40 Senioren könnten bei gutem Wetter im Garten dabei sein. Die Feier sehe er als Auftakt für weitere Freiluftveranstaltungen.

