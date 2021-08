Am frühen Sonnabendmorgen ist eine 75-Jährige in Hemmingen-Westerfeld auf der Göttinger Straße mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in eine Baugrube gestürzt. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte mussten die Fahrerin aus dem Fahrzeug befreien.