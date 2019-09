So hilft die Stiftung für Menschen in Not einem Arzt im Tschad

Hemmingen

Zu Gesprächen und Beratungen über die zukünftige Zusammenarbeit ist auf seiner mehrteiligen Europareise der Chefarzt Djakodoumou N’Dilta vom Krankenhaus bei Koyom im Tschad kürzlich auch am Sitz der gemeinnützigen Friedrich-Wolter Stiftung im Klewertweg in Hemmingen zu Besuch gewesen. Zusammen mit dem Gründer der Stiftung „Für Menschen in Not“, Friedrich Wolter, dem Stiftungsvorstandsmitglied Anneraute Wolter sowie Michael Türk, vom Projekt Brot für die Welt, sprach man vor allem über ein am 1. Oktober beginnendes gemeinsames Gesundheitsprojekt im Süden des in Zentralafrika liegenden Tschads.

Das Land zählt zu den ärmsten der Welt

Mit seinen fast 16 Millionen Einwohnern zählt das Land, das rund dreieinhalb Mal so groß ist wie Deutschland, zu den ärmsten der Welt. „Die große Not dieses armen Landes mit besonders dramatischer Gesundheitskonstellation im weltweiten Vergleich führt zu hoher Kindersterblichkeit von 20 Prozent, großer Säuglingssterblichkeit von 11 Prozent sowie zu verbreiteter Sterblichkeit unter Schwangeren“, berichtet Wolter.

Das nun vorgesehene Basisprogramm zur Stärkung des Gesundheitswesens soll in den nächsten drei Jahren die Not in fünf der südlichsten Distrikte des Tschad zurückdrängen. Hier stehen Projekte gegen Malaria, Wurminfektionen und Epidemien – von Masern über Cholera bis Typhus – in Verbindung mit dem Aspekt der Familienplanung ebenso im Mittelpunkt des Projektes, wie die dringend erforderliche Qualifizierung von Hebammen, Hilfshebammen und Krankenpflegern. Das Fördergeld in Höhe von 100.000 Euro stammt mit 75.000 Euro vom Projekt Brot für die Welt, die Friedrich-Wolter-Stiftung steuert 25.000 Euro bei.

Stiftung setzt sich seit 1996 in Afrika ein

Die Hemminger Stiftung ist seit 1996 in Afrika engagiert, zunächst mit einem Kinderdorf und einer Augenklinik in Ghana, seit 2014 in Äthiopien und seit 2015 mit bisher 40.000 Euro an Eigenmitteln und rund 160.000 Euro dazu geworbenem Geld weiterer Förderer auch im Tschad.

Dort wirkt Chefarzt Djakodoumou N’Dilta als Multiplikator der Stiftungsabsichten. Sein von der Wolter-Stiftung vor zwei Jahren finanziertes Gesundheitszentrum in Arkaou, nördlich von Koyom, verfügt über rund 100 Betten. Unterstützt von einer deutschen Gynäkologin und einem weiteren tschadischen Arzt betreut er dort rund 90.000 in der Umgebung lebende Menschen. Das evangelische Krankenhaus unterstützt darüber hinaus inzwischen 39 ländliche Gesundheitsstationen in einer Region, die etwa so groß ist wie Niedersachsen. Meist sind die Stationen einfache Lehmbauten mit 17 bis 27 Quadratmeter Größe, um den Menschen in den Dörfern so schwere, längere Wege zu ersparen.

Tschad Hospital Koyom: Chefarzt Dr. N`dilta Quelle: privat (Friedrich-Wolter-Stiftung)

Geld für großes Gesundheitszentrum fehlt noch

Deutlich wurde beim Besuch Djakodoumou N’Diltas in Hemmingen der dringende Bedarf an einem weiteren modernen, rund 300 Quadratmeter großen Gesundheitszentrum nach europäischem Standard. „Das erfordert mindestens 130.000 Euro - die fehlen noch“, sagt Friedrich Wolter und hofft auf viele Spenden und Sponsorengelder für die Zukunft der Menschen im Tschad. Und auch für die Zukunft in Europa, denn: „Eine stabile – auch gesundheitliche – Lage in den ländlichen Räumen dort ist ein Faktor bei der Fluchtbewegung“, weiß Friedrich Wolter.

Das Stiftungs-Spendenkonto bei der Deutschen Bank Hannover lautet: IBAN DE 90 2507 0070 0015 6455 00, Stichwort Tschad 2019.

Von Torsten Lippelt