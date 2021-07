Hemmingen

„In einem Umkreis von mehr als 60 Kilometern um die bäuerliche Ortschaft Nanguigoto existierte keine einzige Werkstatt für fachkundige Reparaturen“, berichtet der Hemminger Friedrich Wolter. Daher hätten sich viele Menschen im ländlichen Großraum östlich der Bezirksstadt Bongor im Tschad in einer hoffnungslosen Situation befunden. Aus diesem Grund hat Wolter mit seiner Stiftung „Für Menschen in Not“ für rund 14.000 Euro den Bau einer Werkstatt in Nanguigoto finanziert. 

„Pflüge, Ochsenkarren, Motorräder, Traktoren, Scheunentore, Türen und Kleingeräte lagen bei Schäden funktionsuntüchtig danieder“, sagt Wolter. Die Folgen seien Lethargie und eine drohende Abwanderung vieler jüngerer Menschen gewesen. Doch das soll sich nun ändern. Die Menschen aus der Umgebung können nun alle größeren und kleineren Gerätschaften zu fairen Preisen reparieren lassen. „Das Geld dafür stammt hauptsächlich aus Spenden“, berichtet Wolter. Die Gelder seien aus dem gesamten Bundesgebiet eingegangen, der größte Teil stamme aber von Hemmingern.

Zur Eröffnungsfeier sind zahlreiche Menschen aus den umliegenden Ortschaften gekommen, darunter Vertreter aus dem Distrikt und von der Kirche. Quelle: Privat

Nachfrage nach Reparaturen ist groß

Die Werkstatt ist eine Zweigstelle der Ausbildungswerkstatt AATEK, Atelier d’Appui Technique de Koyom (Werkstatt für technische Unterstützung in Koyom), die ein Schweizer Ingenieur vor rund 19 Jahren aufgebaut hat. Dort werden jedes Jahr mehr als zehn junge Menschen aus dem Tschad zu Mechanikern, Schlossern und Schreinern ausgebildet. „Zur Zeit gibt es zwölf Lehrlinge“, berichtet Wolter, der die Ausbildungswerkstatt in Koyom mit seiner Stiftung bereits seit mehreren Jahren regelmäßig unterstützt. Etwa drei bis vier der ehemaligen Auszubildenden werden künftig in der neuen Werkstatt in Nanguigoto arbeiten. Sie ist eine von mehr als sieben Zweigstellen im südlichen Tschad, die in den vergangenen Jahren errichtet worden sind.

Nach rund zwei Jahren Bauzeit wurde die Werkstatt jetzt in Nanguigoto eröffnet. „Die Resonanz war groß“, erzählt der Hemminger Stiftungsgründer. Zahlreiche Gäste seien zur Eröffnung gekommen, darunter der örtliche Bürgermeister, Kirchenvertreter und Vertreter des Distriktes. Bereits bei der Einweihungsfeier seien die ersten Gerätschaften repariert worden.

Schon bei der Eröffnung machen die Mitarbeiter der neuen Werkstatt zahlreiche Reparaturen. Quelle: Privat

Menschen sollen neue Verdienstmöglichkeiten erhalten

„Mit der Werkstatt ergeben sich neue Entwicklungen und Verbesserungen für die Menschen sowie eine neue Zuversicht“, sagt Wolter, der mit seiner Stiftung mehrere Projekt in fünf Distrikten des Süd-Tschad unterstützt. So spendet die Stiftung unter anderem regelmäßig Geld für Verbesserungsvorhaben im Krankenhaus in Koyom sowie für die Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen im Internat des Gymnasiums Koyom. „Es ist wichtig, den Menschen neue Verdienstmöglichkeiten zu eröffnen, damit sie ein eigenes Einkommen haben und nicht mehr auf Hilfen angewiesen sind“, sagt Wolter. So werde sich auch die von seiner Stiftung komplett finanzierte Werkstatt künftig durch die Einnahmen für die Reparaturen selbst tragen können.

Wer die gemeinnützige Stiftung „Für Menschen in Not“ unterstützen will, kann auf folgendes Konto spenden: IBAN DE90 2507 0070 0015 6455 00, Deutsche Bank Hannover, FÜR MENSCHEN IN NOT, Gem.nütz.Friedrich-Wolter-Stiftung.

Von Stephanie Zerm