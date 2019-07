Hemmingen

Die Liste ist 16 Seiten lang und bietet Sparpotenzial, doch wenn die Stadt hier den Rotstift ansetzen würde, dann müssten die Hemminger auf vieles verzichten: Bäder, Bücherei und Musikschule sind nur einige Beispiele. Die Verwaltung hat eine aktuelle Liste mit den sogenannten freiwilligen Leistungen erstellt, also mit Ausgaben, zu denen die Stadt nicht verpflichtet ist, die aber viel mit Lebensqualität zu tun haben.

Zuletzt war von dieser die Rede, als die Fraktionen in der jüngsten Ratssitzung beim Thema Sparen auseinandergedriftet sind. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulff Konze rechnete zusammen, dass das für 2020 erwartete Finanzloch von etwa 2 Millionen Euro nicht zu stopfen sei, selbst wenn die Stadt die „Top Ten“, also die freiwilligen Leistungen mit der höchsten Summe, streichen würde. Dann käme die Stadt nur auf knapp 1,5 Millionen Euro.

Die Stadt muss sparen

Dann eine „Top 20“? Würde immer noch nicht reichen. Dann wären es insgesamt etwa 1,7 Millionen Euro, rechnete Konze vor, und verdeutlichte damit, dass jenseits der Top 10 vergleichsweise geringe Summen aufgeführt sind.

In den Top 20 tauchen unter anderem das Kulturzentrum bauhof in Hemmingen-Westerfeld und Spielplätze auf sowie die Sportplätze in Arnum, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf und Wilkenburg.

Ist die späte Verabschiedung des Haushalts eine Lösung, um Geld zu sparen? Für die Unabhängigen Hemminger (DUH) ist es das nicht. „Laut Kommunalverfassung muss das zum Ende eines Jahres sein“, erläuterte der Fraktionsvorsitzende Wolf Hatje im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Stadt hat aber einen Spielraum, den sie nutzt.

Die Verwaltung will ihren Etatentwurf 2020 Ende November 2019 im Rat vorlegen. Den Haushalt 2020 will der Rat am 20. Februar 2020 verabschieden. Bis die Kommunalaufsicht der Region Hannover den Etat genehmigt hat, voraussichtlich im April, darf die Stadt nur das Notwendigste ausgeben. Darunter fallen zum Beispiel auch Zuschüsse an Vereine und Verbände. „Da stellt zum Beispiel ein Sportverein im September einen Zuschussantrag und muss ein Dreivierteljahr aufs Geld warten“, verdeutlichte Hatje.

Wussten Sie schon, dass...? ... 500 Euro für Weihnachtsschmuck auf öffentlichen Plätzen auf der Liste stehen, hier konkret für einen Ersatz für die Lichterkette für den Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld? ... das öffentliche WLAN-Netz im Hemminger Rathaus die Stadt jährlich 1200 Euro kostet? ... das dieses Jahr 15.400 Euro eingeplant sind, um die Kinderspielplätze zu unterhalten? ... dass die Stadt die Sauna im Büntebad betreibt und 42.000 Euro als Zuschuss an den Betreiber zahlt? (alle Angaben beziehen sich auf 2019)

Von Andreas Zimmer