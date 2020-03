Die Kabarettistin Barbara Ruscher (“extra 3“ hat die rund 100 Gäste im ausverkauften Kulturzentrum bauhof in Hemmingen mit einem Mix aus intelligenter Comedy und scharfzüngigem Witz in ihren Bann gezogen. Dabei kommt der Lehrermangeln an Schulen, wie auch das „Schrottwichteln“ auf Datingportalen zur Sprache.