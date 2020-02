Das hat sich für die Stadtfeuerwehr im Jahr 2019 alles geändert

Hemmingen

Bei der Stadtfeuerwehr Hemmingen hat sich 2019 viel verändert - und so wird es auch bleiben. Das geht aus dem jetzt vorgelegten Jahresbericht der Stadtfeuerwehr und den laufenden Etatberatungen hervor. Einige Beispiele:

Neue Gerätehäuser

Der An- und Umbau am Gerätehaus in Arnum, Hemmingens größtem Stadtteil, soll im Sommer dieses Jahres abgeschlossen werden. Der Grundstein wurde im August 2018 gelegt. Für den gemeinsamen Neubau der Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg laufen die Planungen. Das Gebäude soll neben dem Lidl-Markt an der Weetzener Landstraße entstehen und auch von der Stadtfeuerwehr genutzt werden, zum Beispiel mit der Kleiderkammer und Schulungsräumen sowie einem Übungsplatz.

Der erste Spatenstich ist für 2021 geplant. Das Gerätehaus in Harkenbleck soll im Oktober dieses Jahres abgerissen werden. Auf dem Gelände entsteht bis Herbst 2021 ein Neubau als Anbau an die Mehrzweckhalle. Für alle Feuerwehren gilt: Die bisherigen Gerätehäuser sind in die Jahre gekommen. Jenes an der Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld stammt beispielsweise aus dem Jahr 1966. Die Fahrzeuge werden größer, und mit den steigenden Anforderungen an die Feuerwehr braucht auch die weitere Technik ihren Platz.

Zur Galerie Die Stadtfeuerwehr Hemmingen hat ihren Jahresbericht für 2019 vorgelegt – und viele Fotos, die das vielfältige Wirken der Ehrenamtlichen anschaulich zeigen.

Digitalfunk kommt

Fürs erste Quartal werden die neuen Funkgeräte erwartet. Die Schulungen für die Sprechfunker seien weitestgehend beendet. „Da die Alarmierungstexte der digitalen Meldeempfänger verschlüsselt werden, mussten neue Meldeempfänger beschafft werden“, erläutert Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth.

Diese neuen Feuerwehrfahrzeuge werden beschafft

Die Ortsfeuerwehr Devese wird im Laufe des Jahres ein mittleres Löschfahrzeug erhalten. Die Ortsfeuerwehr Harkenbleck hat es bereits vor wenigen Tagen bekommen. Der neue Einsatzleitwagen der Stadtfeuerwehr, der 2020 gekauft werden soll, wird in Hemmingen-Westerfeld stationiert.

Einsatzkräfte erhalten neue Schutzanzüge

Alle Aktiven erhalten neue Schutzanzüge. Manche Einsatzkleidung stammte noch aus den neunziger Jahren. Doch bei Bränden zeigte sich, dass die Feuerwehrleute nicht mehr ausreichend geschützt sind. Die ersten neuen Anzüge wurden Ende 2018 übergeben. Der Austausch ist Fieguth zufolge mittlerweile fast abgeschlossen. „Für die Atemschutzgeräte wurden neue Gurte beschafft, mit denen eine Selbstrettung möglich ist“, erläuterte Fieguth.

Das war das Jahr 2019 in Zahlen

3 Wahlperioden, das sind 18 Jahre, waren Stadtbrandmeister Roland Frey und sein Stellvertreter Ralf Brinkmann im Amt. Nun wollten sie einen Generationswechsel einleiten. Mitte Dezember 2019 übernahmen Marc Wehrmann als Stadtbrandmeister und Heiko Schottmann als sein Stellvertreter die Aufgaben. Sie danken Rat und Verwaltung für die „gute Unterstützung und Zusammenarbeit, insbesondere beim Bereich Sicherheit und Ordnung“.

6 Ortsfeuerwehren gibt es: Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf und Wilkenburg. Alle Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.

15 Jahre war Jörg Brinkmann als Stadtausbildungsleiter tätig. Er übergab das Amt an Nadine Kluge. Einen Wechsel gab es auch beim Stadtjugendfeuerwehrwart: Marco Meier wurde nach drei Jahren von Andreas Schneider abgelöst.

38 Jahre beträgt das Durchschnittsalter in der Stadtfeuerwehr.

Alarmierungen und Mitgliederzahl der Stadtfeuerwehr 2019

135 Alarmierungen hat es 2019 gegeben. Im Jahr zuvor waren es 115. Die 135 Alarmierungen teilen sich auf in 76 technische Hilfeleistungen (2018: 65), 37 Brände (16) und 22 sonstige Einsätze (34). Zu den Einsätzen 2019 zählten unter anderem ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hemmingen-Westerfeld im März mit einer Toten, das Feuer in einem Elektrobetrieb in Devese im Juli und der Chlorgasaustritt im Hallenbad in Hemmingen-Westerfeld im Dezember.

289 Mitglieder zählte die Stadtfeuerwehr Ende 2019 in ihren Einsatzabteilungen, das sind zwölf mehr als im Vorjahr. Hinzu kommen 91 Mitglieder in den Jugendfeuerwehren (2018: 100), 105 Mitglieder in den fünf Kinderfeuerwehren (98) und 106 Mitglieder in den drei Musikzügen (94).

Weitere Informationen zur Stadtfeuerwehr gibt es im Internet auf www.stadtfeuerwehr-hemmingen.de und per E-Mail an info@stadtfeuerwehr-hemmingen.de.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer