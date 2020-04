Hemmingen

Die Stadtbücherei im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ist ab sofort wieder für den Publikumsverkehr geöffnet, allerdings bei eingeschränkten Öffnungszeiten. Die Verwaltung kontrolliert den Einlass und dass die Abstandsregeln eingehalten werden.

Die Zeiten in der Bücherei sind nun an die eingeschränkten Öffnungszeiten im Rathaus angepasst, also montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und montags von 15 bis 18 Uhr. Wer die Bücherei besuchen möchte, klingelt am Haupteingang. Die Bücherei liegt zwar näher am Nebeneingang, doch dieser ist wegen der Zugangskontrollen in der Corona-Krise geschlossen.

Der Notbetrieb der Bücherei über die Hintertür läuft weiter, allerdings zu geänderten Zeiten. Termine zur Abholung oder Rückgabe von Medien sind jetzt dienstags, donnerstags und freitags zwischen 13 und 18 Uhr möglich. Neben Büchern, Filmen und CDs können auch Gesellschaftsspiele ausgeliehen werden. Was es alles gibt, lässt sich im Online-Katalog auf stadtbuecherei-hemmingen.de abrufen.

Bestellungen sind unter Telefon (0511) 4103280 möglich und per E-Mail an buecherei@stadthemmingen.de. Nach Absprache liefert die Bücherei in Einzelfällen auch nach Hause. Die Büchereiräume in Arnum bleiben weiterhin geschlossen.

Von Andreas Zimmer