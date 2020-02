Hemmingen/Pattensen

Ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder zur Schule: Welche Ziele haben Radfahrer in Hemmingen, und über welchen Weg wollen sie gern dorthin gelangen? Das möchten die Stadt Hemmingen und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) Hemmingen/ Pattensen bei einem Workshop für Mitglieder und Gäste erfahren. Deshalb laden sie für Mittwoch, 12. Februar, 18.30 bis 20.30 Uhr, in den Bürgersaal im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld ein.

Workshop zum Thema Radfahren in Hemmingen

Karten vom Stadtgebiet und Stifte für die Wege werden dort bereitliegen. Anschließend sprechen die Teilnehmer unter anderem über Abkürzungen, Problemstellen und Verbesserungen. ADFC und Stadt wollen die Ergebnisse am Mittwoch, 11. März, 18.30 Uhr, im Bürgersaal verfeinern und dann Prioritäten für Radwege benennen.

„Daraus soll ein abgestimmter Aktionsplan für die planmäßige und schnelle Umsetzung werden“, heißt es in der Ankündigung, denn ADFC und Stadt arbeiten in der neuen Arbeitsgemeinschaft Radverkehr zusammen.

