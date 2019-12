Hemmingen

Die Stadt Hemmingen sucht ab März 2020 eine neue stellvertretende Schiedsperson. Die bisherige Schiedsfrau nimmt das Amt in der nächsten Amtsperiode von März 2020 bis März 2025 aus persönlichen Gründen nicht mehr wahr. Daher werden interessierte Personen gesucht, die sich vorstellen könnten, das Ehrenamt zu übernehmen.

Das Schiedsamt ist ein ehrenamtliches Organ der Rechtspflege. Schiedsmänner und -frauen schlichten etwa in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, beispielsweise bei Vermögensfragen oder Streit unter Nachbarn, sowie in geringeren Strafsachen wie Beleidigung, einfache Körperverletzung und Hausfriedensbruch. In solchen Angelegenheiten muss erst eine Schlichtungsverhandlung stattfinden, bevor bei Gericht Klage erhoben werden kann.

Schiedspersonen müssen in Bezug auf Persönlichkeit und Fähigkeiten für das Amt geeignet sein, das 30. Lebensjahr vollendet haben und sollten ihren Wohnsitz in der Stadt Hemmingen haben. Wer die Fähigkeit, ein öffentliches Amt zu bekleiden, nicht besitzt oder durch gerichtliche Anordnung nur beschränkt über sein Vermögen verfügen darf, kann das Amt einer Schiedsperson nicht übernehmen.

Interessierte Bewerber mögen sich bis Donnerstag, 2. Januar 2020, schriftlich bei der Stadt Hemmingen, Abteilung Sicherheit und Ordnung, Rathausplatz 1, 30966 Hemmingen, oder per Fax an (0511) 4103130 bewerben. Wer zur stellvertretenden Schiedsperson bestellt wird, entscheidet der Rat der Stadt. Bei mehreren Bewerbern ist geplant, dass diese sich in einer Ratssitzung vorstellen.

Fragen zum Amt beantwortet Andrea Malina unter der Rufnummer (0511) 4103139 oder per E-Mail an Andrea.Malina@StadtHemmingen.de. Die Stadtverwaltung ist in diesem Jahr noch bis einschließlich Montag, 23. Dezember, geöffnet und dann erst wieder am 2. Januar. Weitere Informationen sind im Internet unter www.schiedsamt-hannover-bueckeburg.de oder www.bds-niedersachsen.com zu finden.

Von Katharina Kutsche