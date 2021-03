Hemmingen

Keine Aktionen auf dem Bauspielplatz, kein Klimaaktiv-Camp, keine Bastelarbeiten: Die Stadt Hemmingen hat das gesamte geplante Programm für die Osterferien in der Zeit von Montag, 29. März, bis Freitag, 9. April, abgesagt. Das teilte Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing am Mittwoch mit. „Es tut mir von Herzen weh“, sagte sie. Doch aufgrund der aktuellen Corona-Lage sei dies leider nötig. Ein Hygienekonzept hatte die Jugendpflege zwar für alle Veranstaltungen vorgesehen. „Dennoch hätte es eine Vermischung der Kinder bei den einzelnen Aktionen gegeben. Und genau das sollte im Moment nicht sein“, sagte Gerwing.

Jugendpflege will Online-Aktionen anbieten

Die Jugendpflege arbeite jetzt auf Hochtouren, um zumindest alternative Online-Angebote umzusetzen. So sollen die Kinder und Jugendlichen erneut unter Betreuung der Jugendpflege in dem Online-Spiel Minecraft Stadtteile aus Hemmingen nachbauen können. Auch die Online-Aktion Forscher-Häppchen soll wie bereits im ersten Lockdown vor einem Jahr wieder angeboten werden. Täglich werden dabei in kurzen Clips zu Themen wie Klima, Wetter und Energie Experimente präsentiert, die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern nachstellen können. Weitere Angebote sind in Planung. Gerwing rät dazu, regelmäßig die Seite www.jugendpflege-hemmingen.de zu besuchen. Dort werden die Online-Aktionen vorgestellt.

Gerwing: Für die Kinder ist ein Ausgleich wichtig

Die Fachbereichsleiterin hält die Entscheidung für richtig, bedauert sie aber gleichzeitig auch. „Für die Kinder ist ein Ausgleich gerade in der Pandemie-Zeit wichtig“, sagte sie. Auch für ihre Kollegen in der Jugendpflege sei die Situation herausfordernd. „Sie haben mit viel Mühe die ganzen Aktionen geplant und sich auch darauf gefreut. Jetzt müssen sie von heute auf morgen neue Projekte umsetzen“, sagte Gerwing und lobte das Engagement der Jugendpfleger.

Rund 20 Angebote für Kinder und Jugendliche waren geplant. Viele davon auch über mehrere Tage. „Die Teilnehmerzahl hatten wir zur Einhaltung des Hygienekonzepts auf acht Kinder begrenzt“, sagte Gerwing. Das Interesse der Hemminger Kinder war groß. Fast alle Angebote waren bereits ausgebucht und es gab Wartelisten.

Von Tobias Lehmann