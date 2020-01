Stadt plant Solaranlagen auf Wäldchenschule und Betriebshof

Hemmingen

Fast eine halbe Million Euro soll die Stadt Hemmingen in diesem Jahr in neue Solaranlagen auf städtischen Gebäuden investieren. Die Verwaltung schlägt eine auf dem Dach der Wäldchenschule in Arnum vor und beziffert die Kosten mit rund 200.000 Euro. Eine Tafel im Gebäude zeigt an, wie viel Energie gespart wird. Eine zweite Solaranlage soll auf das Dach des städtischen Betriebshofs in Arnum. Dafür müssen schätzungsweise 220.000 Euro ausgegeben werden.

Die Module bei beiden Anlagen sollen 35 bis 40 Jahre halten. Pro Jahr sollen 1783 Tonnen Kohlendioxid in der Schule gespart werden, auf dem Betriebshof wären es 1000 Tonnen.

Stadt plant Solaranlage auf Wäldchenschule und Betriebshof

Anders als bei den bestehenden Solaranlagen auf dem Rathaus und dem Büntebad in Hemmingen-Westerfeld – dort haben Dritte investiert – soll die Stadt nun der Investor sein. Fachbereichsleiter Axel Schedler erläuterte im Fachausschuss, die Stadt wolle damit ihre Energiekosten deutlich senken. „Die Anlage deckt aber nicht nur den Eigenbedarf. Wir können damit langfristig Gewinn machen“, sagte er. „Im Büntebad hätten wir ausschreiben müssen und das wirtschaftlich nicht hinbekommen.“ Schon beim Rathaus hätte die Stadt Investor sein können, doch zu dem Zeitpunkt fehlte das Geld dafür im Haushalt.

Die Anlage auf dem Betriebshof soll sich nach etwa zwölf Jahren amortisieren und jene auf der Grundschule in 14 bis 15 Jahren. So schreibt es die Verwaltung auch in einer Stellungnahme auf eine entsprechende Anfrage der Bündnisgrünen im Rat.

Solaranlagen auch bei Mensa-Neubauten

Die Grünen wollen auch wissen, warum in der Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 kein Geld für weitere Solaranlagen vorgesehen ist. Die Verwaltung betont, das bedeute nicht, dass es keine neuen mehr geben werde: „Bei allen neuen Investitionsmaßnahmen, die die Stadt mittelfristig plant, wird die Umsetzung von Solaranlagen und der Einsatz anderer regenerativer Energien von der Verwaltung vorgeschlagen.“ So seien bereits weitere Anlagen von der Politik beschlossen worden: auf den Feuerwehrgerätehäusern Arnum, Harkenbleck und Hemmingen-Westerfeld/Wilkenburg.

Auch beim Neubau von Mensen in den Grundschulen und bei der Erweiterung der KGS sollen Solaranlagen installiert werden. Zurzeit sei dies bei der KGS nicht möglich – weil einerseits die Statik dies nicht hergebe und andererseits, wie auf dem Dach des Gebäudes der Sekundarstufe II, viele Lichtkuppeln seien. Auf dem Dach der Mensa der KGS wäre eine Solaranlage möglich. Hierzu schreibt die Verwaltung: „Da es ein Gründach ist, wurde dies aber bisher nicht berücksichtigt. Des Weiteren gibt es auf dem Dach immer wieder Vandalismus.“

Von Andreas Zimmer