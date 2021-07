Die Stadt Hemmingen erhält vom Bund und dem Land Niedersachsen einen Zuschuss von 349.000 Euro. Das Geld kommt dem Mensabau an den Grundschulen Hemmingen-Westerfeld und Hiddestorf zu Gute.

Stadt erhält fast 350.000 Euro für Ganztagsbetrieb an Grundschulen

