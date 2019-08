Wilkenburg/Harkenbleck

Ein Wochenende rund um den Gospel: Zum dritten Mal bietet die St.-Vitus-Kirchengemeinde einen entsprechenden Workshop für Jugendliche und Erwachsene an. Zur Gemeinde gehören Wilkenburg und Harkenbleck.

Am Sonnabend und Sonntag, 21. und 22. September, proben die Teilnehmer in Wilkenburg, mehrstimmig im Workshopchor zu singen, und lassen sich von den Gospels mitreißen. Dazu werden sie professionell angeleitet, bekommen eine gospeltypische Stimmbildung und lernen Choreografie und Bühnenpräsenz, wie sie für diese Art Musik charakteristisch ist. Wie auch in den vorherigen zwei Jahren leiten Christine Hamburge – Sängerin, Stimmbildnerin und Vocalcoach aus Wuppertal – und Anna Thumser, Theaterpädagogin, Chorleiterin und Diakonin aus Hannover, den Workshop. Ebenfalls Tradition ist das gemeinsame Abschlusskonzert bei dem die Teilnehmer zeigen können, was sie gelernt und erarbeitet haben, in diesem Jahr am Sonntag, 22. September. Im vergangenen Jahr nahmen 67 Gospelliebhaber am Workshop teil, das Konzert zog viele Besucher an.

Workshop beginnt am sonnabends

Der Workshop beginnt am Sonnabend mit dem Ankommen ab 9.30 Uhr und dauert dann von 10 bis 18 Uhr; am Sonntag geht es um 13 Uhr weiter. Das Abschlusskonzert schließt sich am Sonntag um 17 Uhr an. Anmeldungen für das Projekt nimmt die Kirchengemeinde in ihrem Büro, Kirchstraße 18, unter Telefon (05 11) 42 51 10 und auch per E-Mail an kg.wilken­burg-harkenbleck@evlka.de entgegen. Die Teilnahme kostet 40 Euro für Erwachsene (Ermäßigungen sind möglich) und 15 Euro für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre. In der Gebühr sind Mittagessen am Sonnabend sowie Getränke und Kuchen enthalten.

Von Katharina Kutsche