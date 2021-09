Hiddestorf

Einen „Rübenlauf light“ hat der Sportverein Eintracht Hiddestorf für dieses Jahr angekündigt. Im vergangenen Jahr hatte der Verein den beliebten Volkslauf coronabedingt komplett abgesagt. „Doch dieses Jahr wollen wir zumindest einen Teil der üblichen Strecken für Laufenthusiasten anbieten“, teilt Jürgen Haß von der Laufgruppe des SVE Hiddestorf mit.

Maximal 500 Läufer sind zulässig

Der Halbmarathon, der Möhrchenlauf für Kinder und der Walking-Wettbewerb entfallen. Doch die Laufgruppe bietet stattdessen eine neue, zehn Kilometer lange Strecke und eine 5,6-Kilometer-Runde durch die Feldmark rund um Hiddestorf und Ohlendorf an. Beide Strecken weisen keine oder nur geringe Steigungen auf. Die Veranstaltung ist am Sonntag, 19. September, und beginnt um 10 Uhr am Sportplatz in Hiddestorf. Maximal 500 Läufer dürfen teilnehmen.

Auf das sonst übliche Rahmenprogramm mit Kuchen, Massagen, Tombola und Siegerehrung muss wegen des Infektionsrisikos verzichtet werden. Für Teilnehmer gilt die 3-G-Regel. Anmeldungen sind über die Internetseite www.ruebenlauf.de möglich. Nachmeldungen direkt vor Ort sind nicht erlaubt.

Von Tobias Lehmann