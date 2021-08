Hemmingen

Das Land beginnt mit der angekündigten Sanierung der Landesstraße 389 zwischen dem Ortsausgang Hannover und Wilkenburg. Zunächst wird ab Montag, 16. August, der Abschnitt zwischen Hannover und der Leinebrücke dafür gesperrt. Die dort liegenden Grundstücke sind in der Zeit nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Autofahrer werden gebeten, über den Südschnellweg und den Messeschnellweg sowie über die Südstraße und die Brückstraße zu fahren. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Sanierung dieses Abschnitts soll bis Mittwoch, 25. August, dauern.

Direkt im Anschluss gehen die Arbeiten zwischen der Wilkenburger Spinne und der Pferdeampel am Ortseingang in Wilkenburg weiter. Dort werden neben der Fahrbahn auch der Geh- und Radweg saniert. Im Bereich der Wilkenburger Spinne, also der Kreuzung Dorfstraße/Wülfeler Straße, soll die Höchstgeschwindigkeit anschließend auf Tempo 50 reduziert werden.

Von Tobias Lehmann