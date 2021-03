Devese

Seit Anfang Januar ist die Durchfahrt für Autos und Motorräder auf dem Stadtweg/Sohlkamp (K225) zwischen Devese und dem Galeriecafé Webstuhl planmäßig unterbrochen. Nur Fußgänger und Radfahrer dürfen hier noch entlang und nutzen dabei die für den Rückbau zum Wirtschaftsweg im kommenden Frühjahr noch bestehende Straße nun oft in voller Breite, was auch erlaubt ist.

Zur erfolgreichen Einhaltung der Durchfahrtverbotsregel haben maßgeblich die in Ohlendorf und am Ortsrand von Devese extra aufgestellten Verkehrsschilder und Absperrbaken beigetragen, ebenso zwei sogenannte DRIPs (Dynamic Road Information Panels). Das sind großformatige mobile Anzeigesysteme, die frei programmierbar zur Unterstützung der Verkehrslenkung bei Großveranstaltungen oder bei Baustellen in der Region Hannover eingesetzt werden. Die Energieerzeugung erfolgt autark mit Solarmodulen und Windrad.

Absperrpfosten sind jetzt fest im Straßenbelag montiert

„Aufgrund des Wintereinbruches vor drei Wochen und den daraus resultierenden Aufräumarbeiten ist unsere Straßenmeisterei leider erst in der vergangenen Woche dazu gekommen, die mobilen Absperrschranken zu entfernen“, sagt Regions-Pressesprecher Klaus Abelmann. In die Metallhülsen im Straßenbelag der K225 sind jetzt dauerhaft verbleibende Pfosten gesetzt worden.

Die Polizei hat in den vergangenen Wochen seit Aufstellung der Sperrung keine Durchfahrtsverstöße festgestellt. „Sollte jemand bemerken, dass dort verbotenerweise trotzdem Autos durchfahren, sind wir jederzeit telefonisch erreichbar und kümmern uns darum“, sagt Oliver Müller, Leiter des auch für Hemmingen zuständigen Polizeikommissariats Ronnenberg.

Von Torsten Lippelt