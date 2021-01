Hemmingen-Westerfeld

Üblicherweise sammelt die Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld jedes Jahr für einen Kranz zum Volkstrauertag. Gemeinsam mit Vereinen und Verbänden wird Geld zusammengetragen, und was am Ende übrig bleibt, wird gespendet. In diesem Jahr musste die Kranzniederlegung wegen der Corona-Pandemie ausfallen – die Ehrenamtlichen spenden daher den gesamten Betrag.

Davon profitieren jetzt Kinder: Die Krabbelgruppe Hemminger Landstrolche an der Grundschule Hemmingen-Westerfeld und die Kinderkrippe Krabbelkäfer im Altenheim Rosenpark bekamen je 150 Euro. Während die Landstrolche ihr Geld in Kugelbahnen, ein Spielhaus und ein Stapelspiel investierten, kauften die Krabbelkäfer davon Bücher, ein Bücherregal und Schaumstoffbausteine.

An der Spende beteiligten sich neben der Feuerwehr auch der Bürgerverein, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG), der SC Hemmingen-Westerfeld, die Schützengesellschaft Hemmingen und der Sozialverband. Dazu kommt eine Einzelspende von Stadtbrandmeister Marc Wehrmann. Pandemiebedingt gab es keine persönliche Übergabe. Grundschule und Kinderkrippe teilten mit, dass sie sich sehr über die Spende kurz vor Weihnachten gefreut hätten.

Von Katharina Kutsche