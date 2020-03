Wird ein Deich gebaut? Oder ist der erweiterte Katastrophenschutz mit mobilen Schutzwänden die bessere Lösung für den Hochwasserschutz in Hemmingen? Aktuelle Fragen dazu sollten am Donnerstag, 26. März, in einer öffentlichen Sondersitzung geklärt werden. Sie entfällt, denn es gab bereits ein internes Treffen im Rathaus.