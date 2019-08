Hemmingen-Westerfeld

Mehr als 100 Gäste haben das Konzert von Elisabeth Schwanda und Dennis Götte in der Kapelle im Alten Dorf in Hemmingen-Westerfeld besucht. „Damit war die Kapelle restlos besetzt. Einige Besucher nahmen auf einer Bank vor der Kapelle Platz und hörten zu“, sagte Heike Moltzen. Sie ist die Organisatorin des Konzerts und Kantorin der Trinitatiskirchengemeinde. Das Konzert am Sonntagabend gehörte zur Veranstaltungsreihe Sommersoirée, die Moltzen vor rund 20 Jahren in der Gemeinde eingeführt hat. Moltzen kündigte bereits an, dass es auch 2020 eine Sommersoirée geben wird.

Fester Termin für Sommersoirée in Kapelle

„Wir bieten diese immer am letzten Sonntag in den Sommerferien an. Dann sind die Hemminger aus ihrem Urlaub zurück und können noch einmal einen schönen Abend erleben“, sagte Moltzen. Sie hatte in den vergangenen Jahren bereits Künstler aus verschiedenen musikalischen Richtungen zu Gast, einmal auch schon eine Veranstaltung mit Musik und Literatur. „Mehr als vier Künstler können es aber aus Platzgründen nicht sein“, sagte sie.

Konzert von Schwanda und Götte

Dieses Jahr hörten die Besucher das harmonische Zusammenspiel der Blockflöte von Schwanda und der Laute von Götte. „Es war eine klangliche Erleuchtung“, beschrieb Moltzen das Konzert. Wie in jedem Jahr konnten die Besucher nach dem Konzert bei Brot und Wein auf dem Kirchhof noch mit den Künstlern ins Gespräch kommen.

