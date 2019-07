Hemmingen

Die diesjährige Sommerkirche der evangelischen Kirchenregion Hemmingen läuft. Vier Wochen lang wird immer sonntags in nur einer der Kirchengemeinden ein Gottesdienst gefeiert, zu dem Bewohner aus allen Stadtteilen eingeladen sind. Das Thema lautet Freiräume, denn die Landeskirche Hannover hat 2019 zum Jahr der Freiräume ausgerufen.

Sommerkirche in Hemmingen

Nach Gottesdiensten in der Friedenskirche Arnum und in der St.-Vitus-Kirche Wilkenburg geht es am 21. Juli, 11 Uhr, in Hemmingen-Westerfeld weiter. Pastor Peter Beyger wird in der Trinitatiskirche am Kirchdamm zu „Ferien vom Ich“ sprechen. Den Abschluss bildet am 28. Juli, 18 Uhr, in der Hiddestorfer Nikolaikirche der Gottesdienst „ Freiräume – kommt noch!“ mit Pastor Richard Gnügge.

Für Mitfahrgelegenheit anmelden

Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, meldet sich im Gemeindebüro: in Arnum unter Telefon (0 51 01) 34 14, in Hemmingen-Westerfeld unter Telefon (05 11) 42 52 78, in Hiddestorf unter Telefon (05101) 13360 und in Wilkenburg unter der Telefonnummer (0511) 42 51 10.

Von Andreas Zimmer