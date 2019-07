Hemmingen-Westerfeld

Viele Tage blieb der Himmel grau, zum Sommerfest des Netzwerkes für Flüchtlinge am Donnerstagnachmittag riss er auf: Sonnenschein begleitete das bunte Programm, bei dem aber auch ernste Themen nicht fehlten. Bei den Gesprächen zwischen Flüchtlingen sowie den Menschen, die schon lange in Hemmingen wohnen und den Aktiven im Netzwerk stand das Problem fehlender und bezahlbarer Wohnungen im Mittelpunkt.

Wohnungssuche für Flüchtlinge ist schwierig

Von den zurzeit 325 im Stadtgebiet lebenden Flüchtlingen sind bis auf 104, die in der Sammelunterkunft wohnen, inzwischen dezentral untergebracht. „Aber wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum“, forderte Flüchtlingskoordinator Hermann Heldermann bereits im Vorfeld des Festes auf dem Hof der Sammelunterkunft an der Heinrich-Hertz-Straße in Hemmingen-Westerfeld. Es war das dritte Sommerfest. Zum Spiel- und Spaßprogramm für die kleinen Besucher gehörte unter anderem Kinderschminken, eine Hüpfburg, Fußball spielen und Kneten, während es sich die Erwachsenen bei Kaffee und heißen Waffeln gemütlich machten.

Die Hüpfburg kommt gut an. Quelle: Torsten Lippelt

Rund 80 Flüchtlinge aus dem gesamten Stadtgebiet, darunter viele Kinder, sowie ehrenamtlich Aktive wie Lonie Brömer vom Flüchtlingsnetzwerk, Swantje Senkbeil und Franziska Albers vom Deutschen Roten Kreuz ( DRK) und die Gleichstellungsbeauftragte Diana Sandvoß nutzten das Fest, um neue Kontakte zu knüpfen und bestehende auszubauen. Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing sagte erfreut: „Es ist toll, dass wir Ehrenamtliche haben, die weiterhin aktiv sind und auch bei Themen wie Wohnungssuche, Begleitung bei Besichtigungen und Einrichtung behilflich sind.“

Zum Weiterlesen:

So war das Sommerfest 2018

Von Torsten Lippelt