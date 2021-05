Die Grünen fordern, dass politische Sitzungen in Hemmingen künftig live im Internet übertragen werden. Das geht der CDU-Fraktion jedoch zu schnell. Sie verweist auf Ratsmitglieder, die Sorge vor Anfeindungen haben.

Sitzungen des Rats und seiner Ausschüsse in Hemmingen werden derzeit in Hybridform abgehalten – heißt: Einige Teilnehmer sitzen im Saal im Rathaus, andere werden per Videokonferenz dazugeschaltet. Das Bild zeigt die jüngste Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration. Quelle: Andreas Zimmer