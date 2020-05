So war die erste öffentliche Ausschusssitzung in der Corona-Pandemie in Hemmingen

Hemmingen

Es war alles etwas anders als sonst: Nicht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt noch nie im KGS-Forum in Hemmingen-Westerfeld getagt hätte, aber noch nie saßen die Mitglieder und Zuhörer so weit auseinander. Die Sitzung am Donnerstagabend war die erste öffentliche Sitzung in Hemmingen seit der Corona-Pandemie. Am Eingang zum Forum stand Desinfektionsmittel, Mikrofone wurden vor der Weitergabe an einen neuen Sprecher gesäubert und höchstens zwei Besucher durften zeitgleich auf die Toiletten gehen.

Seit mehr als zwei Monate hatte es keine öffentlichen Sitzungen des Rates oder seiner Ausschüsse gegeben. Bei den letzten Anfang März gab man sich, unüblich in Hemmingen, schon nicht mehr die Hand. „Ungewohnt“ nannte es denn auch Dirk Fahlbusch, der am Donnerstagabend den Vorsitz übernommen hatte und in die Reihen der Zuhörer blickte, von denen einige einen Mund-Nasen-Schutz trugen.

Anzeige

Die erste öffentliche Sitzung eines Ratsausschusses in Hemmingen in der Corona-Pandemie. Rechts sitzen die Zuhörer. Quelle: Andreas Zimmer

Weitere NP+ Artikel

Nur wenige Zuhörer

Trotz eines Themas mit Folgen für mehr als 800 Besitzer von Wohngebäuden in Hemmingen-Westerfeld wie Deichbau blieb ein Drittel der Zuhörerplätze leer. Deren Zahl war allerdings auch auf 15 beschränkt. Es galt die Devise: Wer zuerst kommt, kommt rein. Vielleicht blieb mancher Bürger da lieber gleich zu Hause. Mehr als zwei Stunden dauerte allein der öffentliche Teil der Sitzung.

Auch in den nächsten Wochen werden die meisten Sitzungen im KGS-Forum und nicht im Ratssaal stattfinden – etwa der Feuerschutzausschuss am 20. Mai, der über den millionenschweren Neubau des Gerätehauses neben dem Lidl-Markt in Hemmingen-Westerfeld diskutiert, und der Rat am 28. Mai, der über die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Arnum spricht. Weiterhin gilt: Mehr als 15 Zuhörer dürfen nicht dabei sein.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer