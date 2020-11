Hemmingen/Hannover

Voraussichtlich in der nächsten Woche soll erstmals der Verkehr auf der B-3-Ortsumgehung Hemmingen rollen. Es gibt allerdings weiterhin keinen genauen Termin. „Wir sind noch in der Feinabstimmung“, teilt Friedhelm Fischer auf Anfrage mit. Er leitet den Geschäftsbereich Hannover der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

„Alle arbeiten mit Hochdruck“, sagt Fischer. Die Lärmschutzwand auf hannoverschem Gebiet sei noch nicht fertig. Dort fehlen noch Betonsockelteile. Coronabedingt soll es Lieferschwierigkeiten geben, habe es vonseiten der Baufirma geheißen. Solange müssten auch die Schutzplanken in dem Bereich offen bleiben, sagt Fischer. Auch stünden unter anderem noch Fahrbahnmarkierungen aus.

Freigabe der Ortsumgehung voraussichtlich nächste Woche

„Wir versuchen die Freigabe für nächste Woche“, sagt Fischer. Möglicherweise entfalle wegen der Corona-Krise und des aktuellen Teil-Lockdowns sogar die Eröffnung im kleinsten Kreis. Auch dies werde noch abgestimmt, sagt Fischer. Zurzeit laufe aber alles darauf hinaus, dass die Absperrungen einfach aufgemacht werden.

So ungewöhnlich das Bauvorhaben enden könnte, so begann es auch beim offiziellen Spatenstich im Dezember 2014. Mit aufgehäuftem Sand auf dem Parkplatz des Freibades Arnum hatte dieser nur symbolischen Charakter. Die Ortsumgehung beginnt südlich des Landwehrkreisels in Hannover und mündet bei Pattensen in die B 3. Die Kosten belaufen sich auf etwa 70,2 Millionen Euro.

Bürgerinitiative plant Veranstaltung

Ursprünglich sollte die Umgehungsstraße im September 2019 fertig sein, doch immer wieder kam etwas dazwischen – wie technische Probleme an einer Brücke und zu viel Wasser in einer Senke. Die Freigabe bedeutet nicht, dass alle Tätigkeiten an der Umgehungsstraße abgeschlossen sind. Entlang der etwa sieben Kilometer langen Trasse gehen noch Restarbeiten zum Beispiel an Feldwegen weiter, aber der Verkehr kann schon fließen.

Die Bürgerinitiative „Wer Straßen sät, wird Autos ernten“ richtet derweil kurz vor der Freigabe am Sonnabend, 14. November, von 11.30 bis 12 Uhr eine öffentliche Veranstaltung auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld aus. Das Thema lautet „Nach der Trauer geht es weiter“.

Bündnisgrüne kritisieren Verkehrspolitik

Auch den Hemminger Bündnisgrünen ist nicht nach Feiern zumute. „Wir sehen keinen Anlass, die Eröffnung der B-3-neu zu bejubeln“, teilen sie mit. Sie erkennen die ihrer Meinung nach positiven Aspekte der Umgehungsstraße an. So werde Hemmingen vom Anschluss an die Stadtbahn und dem Rückbau der Ortsdurchfahrten in Hemmingen-Westerfeld und Arnum profitieren. „Die Stadtbahn ermöglicht neue Arbeitsplätze und neue Wohnformen, die auf eine umweltfreundliche Mobilität ausgerichtet sind“, sagt der Fraktionsvorsitzende Joachim Steinmetz. „Von einer verkehrsberuhigten Ortsdurchfahrt werden Anwohner und die ansässigen Gewerbetreibenden profitieren.“

Andreas Praetsch, Mitglied im Ortsvorstand, gibt allerdings zu Bedenken: „Der Preis hierfür ist zu hoch.“ Die Umgehungsstraße sei viel zu breit. „Ackerböden hoher Qualität und wichtige Erholungsflächen wurden unwiderruflich versiegelt und die Landschaft zerschnitten und verlärmt. Die Planung der Straße stammt aus einer Zeit, in der viele Menschen und auch weite Teile der Politik den Klimawandel noch nicht ernst nahmen.“ Praetsch spricht von einem „grauen Asphaltlindwurm im Westen Hemmingens“.

Für die Grünen ist die B-3-neu ein Beispiel für das „klimapolitische Versagen der Verkehrspolitik der letzten Jahre“. Verkehrsplanung müsse mehr aus Sicht von Fußgängern, Radfahrern und Nutzern von Bus und Bahn gestaltet werden. „Wenn in den Ortslagen Tempo 30 und auf der B-3-neu ein Tempolimit von 70 Stundenkilometer gelten würde, dann hätten wir schon einen wichtigen Schritt getan“, sagt Steinmetz. Die Grünen lenken den Blick auch auf eine geplante Großbaustelle in der Nähe von Hemmingen: den Ausbau des Südschnellweges. „Auch hier ist ein geringerer Ausbau mit weniger Eingriffen in Natur und Landschaft ausreichend, um das Verkehrsaufkommen zu bewältigen“, meint Praetsch.

Von Andreas Zimmer