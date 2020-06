Hemmingen

Ab Montag, 22. Juni, dürfen wegen der Corona-Lockerungen wieder alle Kinder in die Hemminger Kindertagesstätten zurückkehren. Kommen alle, sind es etwa 640 Jungen und Mädchen in den Kindergärten und rund 200 Kinder in der Krippe. Allerdings wird es kein Kita-Alltag wie früher sein, denn die Hygieneregeln gelten weiterhin.

Das bedeutet zum Beispiel, dass die Mädchen und Jungen nur in ihren Gruppen bleiben, erläutert Walburga Gerwing, Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung. Jede Gruppe dürfe auch nur zu bestimmten Zeiten nach draußen und sei dann allein auf dem Gelände oder in dem ihr zugewiesenen Bereich. Zudem sei die Betreuung nicht wie sonst in der Zeit von 7 bis 16 Uhr möglich, sondern nur von 7.30 bis 15 oder 15.30 Uhr.

Betreuung in Corona-Krise

Nach Auskunft von Volker Kolsch, Leiter des Familienservicebüros, sind die Bring- und Abholzeiten in den Kitas unterschiedlich geregelt. Einige Gruppen haben eigene Eingänge geschaffen, bei anderen gebe es einen 15-Minuten-Takt. Pro Gruppe dürfen ab Montag wieder 25 Kinder im Kindergarten sein und in der Krippe 15. Die Betreuung im Hort, im Stadtgebiet befinden sich diese an den drei Grundschulen, richte sich nach dem jeweiligen Schulbetrieb.

An den geplanten Schließzeiten in den Sommerferien, die am 16. Juli beginnen, wolle die Stadt festhalten, sagt Gerwing. Reihum seien die Kitas geschlossen: die erste am 16. Juli, die letzte am 26. August. In den vergangenen Sommerferien sind die Kinder in eine Notgruppe gewechselt, die vielleicht auch in einem anderen Stadtteil war. Kolsch zufolge war der Bedarf mit bis zu 15 Kindern stadtweit vergleichsweise gering.

Betreuung in den Sommerferien

Das könnte in diesem Jahr anders sein. Jan Dingeldey ( CDU) hatte die Situation am Donnerstagabend im Fachausschuss als äußerst problematisch bezeichnet und forderte die Stadtverwaltung auf, die Schließzeiten in diesem Jahr aufzuheben. „Viele Eltern haben ihren Urlaub aufgebraucht“, sagte er. Sie seien darauf angewiesen, dass ihre Kinder betreut werden.

Gerwing entgegnete, dass die zu betreuenden Kinder in den Ferien häufig wechseln würden, was gegen die Corona-Bedingungen verstoße. Für eine durchgehende Betreuung in den Ferien reiche auch die Zahl der Mitarbeiter nicht aus. Diese müssten nun ihren Urlaub nehmen, denn für die Zeit von August bis Oktober sei eine Urlaubssperre verhängt worden. Bürgermeister Claus Schacht verwies darauf, dass einige Mitarbeiter aus gesundheitlichen Gründen in der Corona-Pandemie noch nicht wieder arbeiten dürften.

Seit der Corona-Schließung Mitte März warteten neue Kindergartenkinder auf ihren ersten Besuch in der Einrichtung, gibt Kolsch zu bedenken. Im August kämen weitere hinzu. „Wir sind in einer Notsituation“, warb er um Verständnis. Eltern, die Rat suchen, sollen sich in ihrer Kita melden, um gemeinsam Lösungen zu finden. Dass die Stadt ihre Kindergärten für Privatinitiativen zur Verfügung stellt, schließt Gerwing mit Verweis auf Haftungsfragen aus. Die selbst organisierte Betreuung in kleinen Gruppen in Privaträumen sei möglich.

Kindergarten wird saniert

Schacht erläutert, die Situation sei zusätzlich erschwert, weil in den Ferien der Altbau im Kindergarten an der Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld saniert werde. Zwei Gruppen nutzen deswegen für drei Wochen die Räume im Kindergarten am Klapperweg in Arnum, der wegen der Schließungszeit für die Gruppen, die dort eigentlich sind, frei ist. Schacht verweist zudem darauf, dass erst am Montag, 22. Juni, die ab dann gültige Fassung der Landesverordnung vorliege. In der Vergangenheit sei diese mitunter vom Entwurf abgewichen. Der Verwaltungschef kündigte ferner an, dass er das Thema Ferienbetreuung am Montag bei einer Bürgermeister-Konferenz in Hannover ansprechen wolle.

Von Andreas Zimmer