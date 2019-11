Im nächsten Schuljahr bietet die KGS Hemmingen ein Projekt zu Fliegerei an: Der Aero-Club Hildesheim-Hannover will zwölf Schülerinnen beibringen, wie man mit GPS navigiert und Flugrouten plant. Dabei sollen die Teilnehmerinnen einen kleinen Kriminalfall lösen – und dürfen am Ende in einem echten Flugzeug abheben.