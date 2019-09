Hiddestorf

Neun an der Straße Auf der Masch geparkte Fahrzeuge sind am Freitag vermutlich in der Zeit zwischen 12 und 13.30 Uhr zerkratzt worden. Der oder die Unbekannten hatten für die Smileys einen spitzen Gegenstand verwendet. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 13.000 Euro.

Lack an Autos zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Mögliche Zeugen werden gebeten sich in der Polizeistation in Arnum zu melden, Telefon (05101) 854330, oder im Kommissariat in Ronnenberg. Dieses ist unter der Rufnummer (05109) 5170 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer