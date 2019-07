Hemmingen

Bürgermeister Claus Schacht hat zwei Seniorensprechstunden aus Termingründen verschoben. Die für Juli geplante Sprechstunde in Harkenbleck wird am Dienstag, 1. Oktober, von 14 bis 15 Uhr im Mehrzweckraum an der Straße Hallerskamp 8 nachgeholt. In Hiddestorf sollte Mitte August ein Termin sein. Dieser ist nun erst am Mittwoch, 13. November, von 15 bis 16 Uhr in der Begegnungsstätte an der Straße Klagesgarten 9.

Seniorensprechstunden mit Bürgermeister

Die mittlerweile dritte Runde der Seniorensprechstunden hatte im Mai begonnen und sollte eigentlich im August enden. Der Anlass für die Sprechstunden: Es gibt zu wenig Bewerber für einen Seniorenbeirat. Dieser hatte sich 2017 mangels Mitgliedern aufgelöst. Solange es noch keinen neuen Beirat gibt, wurden ab März 2018 die Sprechstunden eingerichtet, um den Kontakt zu der Altersgruppe nicht zu verlieren. Die Sprechstunden sind immer dort, wo sich an dem Tag ohnehin Senioren treffen.

Seniorenbüro der Stadt

Wer zwischenzeitlich Anregungen, Fragen oder Wünsche hat, wendet sich an Susanne Giese im Seniorenbüro der Stadt unter Telefon (05 11) 4 10 32 86 oder per E-Mail an susanne. giese@­stadthemmingen.de.

Von Andreas Zimmer